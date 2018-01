Skandaleramt YouTuber får høvl for nye udskejelser

Der er i Sverige blevet fremlagt et lovforslag, som vil gøre det forbudt at have sex med en person, som ikke tydeligt har udtrykt et aktivt ønske om at deltage eller sagt ja. Det betyder, at spændet for, hvad der betegnes som voldtægt, udvides.

Forslaget kommer samtidig med udbredelsen af MeToo-bevægelsen, hvor vi den seneste tid har fået kastet lys over seksuelle overgreb og de problemer, der er med – den pålagte skam og mistænkeliggørelse, som ofre sommetider oplever efter et overgreb.

Megafon har foretaget en undersøgelse, som viser, at danskerne ikke er interesserede i at få indført samme lov i Danmark. Hele 54 pct. af danskerne mener ikke, det er nødvendigt, 18 pct. ved ikke, og kun 28 pct. mener, at forslaget bør indføres.

Jeg tror, det splitter folk, fordi det kan opfattes som et hysterisk og unødvendigt lovforslag. Men rent faktisk vælger 40 pct. af de kvinder, som er blevet udsat for seksuelle overgreb, ifølge Center for Seksuelle Overgrebs statistik at undlade at anmelde overgrebet. Det er et kæmpe samfundsproblem, at ofrene ikke anmelder deres overgreb eller gerningsmænd.