Özlem Cekic skriver historie til 175.000 skoleelever: Hun vil bryde tabu om omskæring af drengebørn Tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic skriver historie til 175.000 skoleelever om omskæring af drengebørn.

Børnebogsforfatter og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic har i skolebogen 'LæseRaketten' skrevet en historie, der er målrettet skolebørn og omhandler omskæring af drengebørn.

Ifølge Cekic skal historien hjælpe lærere og elever til at tale om omskæring, og om hvorfor nogle drenge ser anderledes ud.

»Realiteten er, at der er tusindvis af drengebørn, som er omskåret. Så er vi nødt til at snakke med dem om det, uden det bliver stigmatiserende. For de kan jo godt se, at de er anderledes«, siger hun.

Özlem Cekic håber, at historien vil bidrage til en større kultur- og religionsforståelse mellem børn med forskellig religiøs og kulturel baggrund. For omskæring er et emne, der kan være meget svært at tale om, mener hun.

»Debatten er ekstremt dæmoniserende. På den ene side har du mennesker, der mener, at det er en lemlæstelse af børn og kalder det tortur. På den anden side har du forældre, der omskærer, som finder det helt naturligt og ikke forstår, at nogle synes, at det er underligt at skære forhuden af raske børn«.

'LæseRaketten' udgives årligt af udviklingsorganisationen Oxfam IBIS og når ud til cirka 175.000 skolebørn. Formålet er at præsentere børn for ting, der er fremmed for deres egen hverdag, men alligevel er en del af den.

