Nej, nej, nej! Crazy eyes – det er jo mig!

Stig Stasig var ved at fotografere et gammelt hus fra sovjettiden, da en mand i sommer prikkede ham på skulderen. De befandt sig i bydelen Maskavas Forštate – Moskva-forstaden – i den lettiske hovedstad, Riga. Måtte han bomme en cigaret, spurgte manden.

Manual Skan fortiden og se nutiden Nogle af Stig Stasigs fotografier fra 1992 kan du skanne med din mobil. Derefter kan du se fotografier eller video fra Stasigs tur til Maskavas Forštate i sommer. Sådan gør du: På iPhone/Ipad: gå i ’App Store’. På Windows Smart Phone: gå i ’Google Play’. Download og installer gratis app’en ’Overly’. Åbn appen og ’Tap & Scan’ billederne.

»Jeg gav ham en smøg. Og så stak jeg ham samtidig mit fotoalbum fra 1992«, siger Stig Stasig.

I fotoalbummet befandt sig en samling af de sort-hvide fotografier, som Stig Stasig tog i bydelen i 1992. Børn, der leger i jordbunker. Udtjente huse, uendelige baggårde. En teenagedreng med damesandaler på, brændende trækasser i gaden, kvarterets gamle, de småkriminelle. Det var billeder af russere, hviderussere, jøder, sigøjnere – af de mindretal, der i store træk befolkede gaderne i Rigas mest forhutlede kvarter.

Manden røg cigaretten og bladrede lidt prøvende igennem billederne.

»Men med ét stivnede han. Han var nået til et billede af en ældre kvinde med tilbageskrabet hår og hendes 5-årige barnebarn, en lille pige med hvide plastikblomster på hårbøjlen. Det viste sig at være hans bedstemor og lillesøster, og han ejede ingen billeder af dem selv, så han blev tydeligt berørt af at se dem«, fortæller Stig Stasig.

Foto: Stig Stasig Vano fandt sin bedstemor og sin lillesøster i Stig Stasigs album med billeder fra 1992. Skan dette foto med en smartphone og opleve mere, se hvordan i faktaboksen ovenfor.

Vano fandt sin bedstemor og sin lillesøster i Stig Stasigs album med billeder fra 1992. Skan dette foto med en smartphone og opleve mere, se hvordan i faktaboksen ovenfor. Foto: Stig Stasig

Foto: Stig Stasig Vanos Volvo er blevet smadret af en rivaliserende sigøjnerbande. Alle vinduer er ødelagt. Billedet kan skannes.

Vanos Volvo er blevet smadret af en rivaliserende sigøjnerbande. Alle vinduer er ødelagt. Billedet kan skannes. Foto: Stig Stasig

Foto: Stig Stasig Til venstre Juris, til højre Janis. Tidligere stjal Janis fra folk i Razdevalka-tunnelen. De sidder uden for noget, der svarer til Mændenes Hjem i København. Billedet kan skannes.

Til venstre Juris, til højre Janis. Tidligere stjal Janis fra folk i Razdevalka-tunnelen. De sidder uden for noget, der svarer til Mændenes Hjem i København. Billedet kan skannes. Foto: Stig Stasig

Bedstemoren drev i 1992 hælercentral og hjemmebrænderi for bydelens kriminelle, som hun forsynede med den lokale spiritus Samagon. Hun blev kaldt ’Big Babulja’ – store bedstemor, siger Stasig:

»Manden selv var meget skeløjet, og det sagde mig pludselig et eller andet, så jeg tog min telefon frem for at lede efter flere af mine billeder på nettet. Og blandt de billeder opdagede manden så selv en lille dreng. »Nej, nej, nej! Crazy eyes – det er jo mig!«, udbrød han«.

Blå bog Stig Stasig Fotograf. Født 1961. Færdiguddannet i 1990 fra Fotogruppen 2. maj. Har modtaget danske og internationale fotopriser. Driver The Stasig Archives, som er et kunsttrykkeri og galleri i Rigensgade i København. Her underviser han blandt andet i gamle fotografiske teknikker.

Og så fotograferede Stig Stasig manden med cigaretten, som mange år før havde været en dreng i gaderne.

Ville ophæve anonymiteten

I 1992 var Stig Stasig – dengang en ung prisbelønnet fotograf – havnet lidt tilfældigt i Riga, hvor han begyndte at dokumentere dagligdagen i Maskavas Forštate. Resultatet blev en række stærke portrætter af kvarteret og dets beboere, som han fremkaldte i mørkerummet og siden glemte alt om.

Foto: Stig Stasig En repræsentant for den nye generation af gangstere i Maskavas Forštate. Ruslan hustler omkring markedet. Billedet kan skannes.

En repræsentant for den nye generation af gangstere i Maskavas Forštate. Ruslan hustler omkring markedet. Billedet kan skannes. Foto: Stig Stasig

For et par år siden fandt han pludselig billederne igen, og i sommeren 2017, 25 år efter at han havde taget de første billeder, genbesøgte Stasig bydelen med sit kamera. Han cyklede rundt i byen og viste sine billeder fra 1992 til de folk, han mødte på gaden – for at få dem til at fortælle om menneskene på billederne.

»Det, jeg lavede i 1992, var gadefotografi. En genre, der er karakteriseret ved sin anonymitet, ved, at man bruger folk som motiver. Dengang var jeg meget bevidst om, at stedet var en tidslomme, at det lignede noget fra 1940’erne, og jeg brugte folk som brikker i mit puslespil«, siger Stig Stasig.

Foto: Stig Stasig En mand er dejset om i et buskads. »Også i dag er der store problemer med druk og andre former for misbrug i bydelen. Der er mange junkier«, siger Stig Stasig.

En mand er dejset om i et buskads. »Også i dag er der store problemer med druk og andre former for misbrug i bydelen. Der er mange junkier«, siger Stig Stasig. Foto: Stig Stasig

Foto: Stig Stasig Billede fra det hjørne af loppemarkedet, hvor folk sælger hundehvalpe og kattekillinger. Manden til højre er formentlig togkonduktør, jernbanen afgrænser området.

Billede fra det hjørne af loppemarkedet, hvor folk sælger hundehvalpe og kattekillinger. Manden til højre er formentlig togkonduktør, jernbanen afgrænser området. Foto: Stig Stasig

Foto: Stig Stasig Rigas store fødevaremarked grænser op til Maskavas Forštate. Her brænder nogle handlende frugtkasserne af efter endt arbejdsdag.

Rigas store fødevaremarked grænser op til Maskavas Forštate. Her brænder nogle handlende frugtkasserne af efter endt arbejdsdag. Foto: Stig Stasig

»Loppemarked i udkanten af det store marked, hvor folk forsøgte at sælge hvad som helst. Fra tomme dåser til rustne maskindele, som ingen længere vidste, hvad var«, siger Stasig.

»Loppemarked i udkanten af det store marked, hvor folk forsøgte at sælge hvad som helst. Fra tomme dåser til rustne maskindele, som ingen længere vidste, hvad var«, siger Stasig.

Foto: Stig Stasig Manden til højre bliver kaldt Pit, en forkortelse af Pituk, som betyder hane. Han organiserede førhen hanekampene i området.

Manden til højre bliver kaldt Pit, en forkortelse af Pituk, som betyder hane. Han organiserede førhen hanekampene i området. Foto: Stig Stasig

»I 2017 var jeg på jagt efter noget andet. Jeg ønskede at nedbryde de første billeders anonymitet. Jeg ville finde de mennesker, jeg havde fotograferet dengang. Jeg ønskede at forstå fortællingen om dem og om deres bydel. Jeg ønskede at kende deres historier«.

I øjeblikket udstiller Stig Stasig sine to projekter, der har et kvart århundrede imellem sig, på Letlands nationale museum for fotografi. De gamle sort-hvid-billeder. Og en serie nye fotografier og videoer, som fortæller historien bag de første billeder.

Sikkerhedsnettet røg

I 1991 blev Letland selvstændigt efter at have været under sovjetisk styre siden Anden Verdenskrig. Skiftet var hårdt for de mindretal, der boede i Maskavas Forštate, pensionerede russere og hviderussere, som boede i kvarteret sammen med to andre mindretal, jøder og sigøjnere, siger Stasig.

»Selvstændigheden rev alt, hvad der lignede et socialt sikkerhedsnet, væk under disse mennesker. De blev ramt af et verdenshistorisk vakuum, som opstod på grund af en politisk udvikling i Moskva, 600 kilometer derfra, som de ikke havde nogen indflydelse på. Russerne ville ikke have dem tilbage, og letterne ville også helst være dem foruden«.

Letland indførte ny møntfod.

Foto: Stig Stasig Manden i midten hedder Kolja, han bliver genfundet af Stig Stasig i det videoklip, der dukker op på en smartphone, hvis man skanner det efter anvisningerne ovenfor.

Manden i midten hedder Kolja, han bliver genfundet af Stig Stasig i det videoklip, der dukker op på en smartphone, hvis man skanner det efter anvisningerne ovenfor. Foto: Stig Stasig

»Folk havde måske gået rundt og lagt rubler til side til pensionen, og lige pludselig var rublen intet værd, og de kunne gå ned på markedet og købe to æg for hele deres opsparing. De var truet på deres eksistens og overladt til sig selv, og kvarteret blev præget af kriminalitet, vold, druk og prostitution«.

Maskavas Forštate er på størrelse med Vesterbro. Det er et område, der er afgrænset af floden gennem Riga på den ene side og en vold, hvor jernbanen kører til Moskva, på den anden. Her taler man primært russisk. På den anden side af tunnelen, der fører ud til de mindre belastede dele af Riga, taler man lettisk. I 1992 kaldte man tunnelen Razdevalka, omklædningsrummet – gik man derind efter mørkets frembrud, kom man ud igen i undertøj. Alt andet var stjålet.

I dag er kvarteret ramt af en affolkning, som også præger resten af Riga. Men trods den elendighed, som Stig Stasigs fotografier fra 1992 dokumenterede, har mange af beboerne i dag et nostalgisk blik på fortiden. De savner det liv, der var i gaderne førhen, siger Stasig.

Foto: Stig Stasig Til venstre Ivars, som er forbrændt på hænderne og i ansigtet, efter sigende efter at hans mor havde foræret ham en gasballon i fødselsdagsgave og tændte en cigaret. På gaden Maskavas Forštate siger folk i dag, at han bor i England og har det godt. Misja (th.) sidder i fængsel i dag.

Til venstre Ivars, som er forbrændt på hænderne og i ansigtet, efter sigende efter at hans mor havde foræret ham en gasballon i fødselsdagsgave og tændte en cigaret. På gaden Maskavas Forštate siger folk i dag, at han bor i England og har det godt. Misja (th.) sidder i fængsel i dag. Foto: Stig Stasig

Foto: Stig Stasig Olga, som tog sig af gadebørnene, en slags børnehjem.

Olga, som tog sig af gadebørnene, en slags børnehjem. Foto: Stig Stasig

Foto: Stig Stasig En kvinde kommer op fra den berygtede tunnel Razdevalka.

En kvinde kommer op fra den berygtede tunnel Razdevalka. Foto: Stig Stasig

»Det var en kæmpe oplevelse for mig som fotograf at cykle rundt i gaderne med fotoalbummet og vise dem til folk. De blev rørt over at møde fortiden, og hvis de genkendte nogen på billederne, fortalte de deres historie. Jeg tror også, at de følte en stolthed over, at den fortid kunne interessere nogen«.

Manden, der lånte en cigaret af Stig Stasig i sommer, bliver kaldt Vano, opkaldt efter den sovjetiske bokser Ivan Drago fra boksefilmen ’Rocky IV’, fordi han er »så god til at smadre folk, så det blev hans navn«. Han var 12 år, da Stasig fotograferede ham og hans to kammerater i 1992, men blev »håndlanger for en sigøjnerbande«, ekspert i indbrud i vestlige biler og en af dem, der indsamlede beskyttelsespenge fra bydelens butikker, fortæller Stig Stasig. I 1996 fik Vano 5 års ubetinget fængsel for væbnet røveri. Hans lillesøster, Jogitha med de hvide plastikblomster på hårbøjlen, fik 8 år for samme forbrydelse.

Historien om Vano er historien om Maskavas Forštate, siger Stasig.

»Og historien om Maskavas Forštate er en arketypisk fortælling om, hvad der sker, når man ekskluderer og stigmatiserer befolkningsgrupper. Det er en udvikling, man kan se mange steder blandt marginaliserede grupper i Europa lige nu. Altså, hvorfor bider hunden? Det er jo egentlig ikke så svært at forstå«.