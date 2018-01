Zuckerberg til kamp mod fake news: Troværdige medier får mere plads på Facebook Mark Zuckerberg forklarer i en ny plan, hvordan brugerne skal være med til at bestemme, hvilke kilder, der skal optræde i deres feed.

Facebooks stifter Mark Zuckerberg sætter ind mod fake news. Mængden af falske eller utroværdige nyhedshistorier skal mindskes, så brugerne kan stole på det, de får serveret på det sociale medie.

»Jeg har bedt vores produkthold sikre, at vi prioriterer nyheder, som er troværdige, informative og lokale«, skriver Zuckerberg i et facebookopslag.

Han forklarer videre, at nyhedsbilledet er præget af for meget sensationalisme, misinformation og polarisering, og at sociale medier gør det muligt at sprede information hurtigere end nogensinde. Derfor ender et medie som Facebook med at forstørre disse problemer, hvis der ikke sættes ind.

Og hvem skal vurdere, hvilke medier, der er troværdige? Det skal brugerne selv. Facebook vil nemlig spørge brugerne, om de genkender et givent medie og om de vurderer, at det er troværdigt - - ligesom det sker med test af reklamer. Og resultatet bliver, at Facebooks fremover lader medier, der vurderes højest, fylde i nyhedsstrømmen.

I første omgang vil systemet blive testet i USA.

Hæmsko for små medier

Mens store, anerkendte medier som CNN og BBC vil nyde godt af den ny Facebook-politik, kan det hæmme mindre, nye medier. For de vil uvægerligt få lave vurderinger, når det gælder kendskabet til deres brands og dermed få svært ved at trænge igennem til Facebooks brugere.

Det samme gælder for specialiserede medier som fagblade, der formentlig heller ikke vil få gennemslagskraft på det sociale medie, når det ny system sætter ind.

Facebooks nye tiltag kommer efter mediet i sidste uge offentliggjorde, at man vil styrke brugernes sociale interaktioner ved fremover vil vise færre offentlige opslag og nyheder, mens interaktioner med og opslag fra venner og familie vil fylde mere.

»Mit håb er, at den opdatering om troværdige nyheder og sidste uges opdatering om meningsfyldte interaktioner vil betyde, at den tid, man bruger på Facebook, er brugt godt«, skriver Mark Zuckerberg.

Også Twitter arbejder på at højne troværdigheden af den information brugerne får og retweeter.

Fredag offentliggjorde mediet, at man havde kontaktet 677.775 kontoindehavere i USA for at fortælle dem, at brugere, de har fulgt, retweetet eller liket under den amerikanske præsidentkampagne i 2016, tilhørte russiske robotter.