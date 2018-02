Hvorfor bliver vi så provokerede af ordet 'smuksak'?

’Smuksak’ er, når vi ærligt ikke tør skrive »fuck, hvor du ser ud på det billede«, og som Suzette Frovin skriver i sit indlæg om ’smuksak’ som hadeord: »Hvad er det overhovedet for et kompliment? Du synes, jeg er pæn, men ikke pæn nok til at være sådan rigtig smuk? Du synes, jeg er sød, men du siger det på sådan en lidt nedladende – eller du vil måske sige afvæbnende – måde (…) Jeg vil ikke smuksakkes af nogen, ligesom jeg gerne vil sige nej tak til, at nogen klapper mig på hovedet eller i røven. Jeg er et voksent menneske, ikke et børnehavebarn med snotnæse«.

Der er noget over den kvindelige indladenhed over for andre kvinder, der virker falsk, og det sødladne kombineret med det falske er sandsynligvis det, der provokerer folk. Som en kat, der gnubber sig op ad en, for så i næste øjeblik at slå ud med kløerne.

Måske er det enerverende ved udtrykket også det gennemskuelige i, at man absolut skal komplimentere hinanden, når man lægger et nyt profilbillede op, for hvor ville det være et ansigtstab af dimensioner, hvis ingen skrev noget til et nyt selfie. Man ville være usynlig og ikkeeksisterende.

Så ’smuksak’ er en bekræftelse, der gives, uanset hvordan billedet ser ud, fordi man også gerne selv vil bekræftes, når man laver noget så ansigtstruende som at lægge et nyt profilbillede op, hvor man selv synes man præsenterer sig godt. Dét er kontrakten.

I stigende grad ser man besvarelsen af ’smuksak’, ’lækkermås’, ’wowsa’, ’skønling’, ’skønne dig’ eller ’smukke dig’ – uanset hvor håbløst udseendet er – med ’det kan du selv være’. Og så en masse emojis og hjerter.

Så kan man altid bagtale hinanden bagefter uden for skærmen.