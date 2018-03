Hvor mange af mine landsmænd har råd til at købe et vinterhus til mellem 2 og 7 millioner kroner?

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Henrik Palle om 'Hammerslag – Skihytter i Sverige og Norge' på DR 1.

Værten Christian Degn spankulerer rundt i den svenske sne. Han forsøger velment imødekommende at tale det, vi i min familie kalder for Svend Asmussen-svensk fra dengang i Swe-Danes (hvornår, for søren, leverer DR i øvrigt et ordentligt mindeprogram for vor verdensberømte jazzviolinist?).

Vi er til en omgang ’Hammerslag’, nu med skistav og slæde. Med de kendte ejendomsmæglere fra korpset, to solide jyder, hipsteren fra Holbæk og ladyen fra Frederiksberg. Det var sidstnævnte, som sagde de bevingede ord, der gav titlen på denne anmeldelse. Just i relation til en af de tre luksushytter, to i Sverige og en i Norge.

Set i tv Hammerslag – Skihytter i Sverige og Norge. DR 1, 27. feb. kl. 20. Vises på dr.dk

Men alibiet for hele programmets udflugt var både klart og gustent. Klart lagt frem med gæt, lommeregner og grimasser om ejendomspriser i henholdsvis Sälen og Trysil, meget populære nordiske skisportsteder – og samtidig slå på tromme for den senmoderne form for motionerende biedermeier, hvor kernefamilien slapper af med sne og sjov, sender børnene på skiskole, snupper en omgang langrend eller noget alpint i diverse sværhedsgrader og hygger sig om aftenen i pangfarvet tøj og tykke sokker.

Og så er der altså de hytter, hvor komforten skal være helt i top med alskens teknologi udi at holde sig ren og nyvasket. I gamle dage var charmen ved vore nabolandes fjeldhytteliv den primitive at leve uden træk og slip, sove på feltfod og vaske sig i sneen.

Den går ikke længere. Nok bør man spare på energi og CO 2 -udslip, men ingen ønsker at lugte af armsved og sure skisokker.

Og 400.000 danskere kan ikke tage fejl. Vinterferie med vanter og snevejr er lykken. Men hvor mange af disse af mine landsmænd har råd til at købe et vinterhus til mellem 2 og 7 millioner kroner? Hvor det koster yderligere 25.000 at holde det om året?

Jamen det jo ikke et sommerhus, som ligger i Lumsås eller Blokhus og inden for nogenlunde overkommelig rækkevidde. Programmet var et skjult, men stort reklamefremstød for en særlig form for ferie nogle bestemte steder. Sådan set eklatant uvedkommende ud over at vise smukke billeder af smukke snelandskaber.

Jeg gentager mig selv, jeg ved det, men hvorfor ikke her på en kanal, som har sort bælte i at gentage? Hvorfor skal ’Hammerslag’ bevæge sig uden for Danmark? Årsagen afslørede sig selv i de medvirkendes afslappethed. Lad os se at komme i gang, så vi kan komme hjem og få nogle planker på, lød det klart fra start fra en ærlig ejendomsmægler. På ferie.