Gudesmukt: Så godt kan det gå, når dansk møbelkunst mikses med international vildskab og moderne teknologi Ved hjælp af 3D-softwareprogrammer, hammer og sav skaber Mathias Bengtsson møbler, der ikke skal bruges.

Størrelsen er ikke noget at snakke om. Men betydningen. Den kan vi snakke om fra nu af og til på fredag.

Designmuseum Danmarks udstilling med Mathias Bengtsson er så lille, at mange af de besøgende bare går forbi den. Rummet, der ligger mellem museets hovedindgang og restauranten, er lidt et gennemgangsrum og ikke optimalt til udstillingsbrug. Men det kniber med pladsen på museet, der er ved at sprænges af gæster og genstande, så hellere vise Mathias Bengtsson på for lidt plads end slet ikke vise ham.

Mathias Bengtsson er født i 1971, uddannet på Danmarks Designskole og nærmest ukendt. Medmindre man frekventerer det danske designgalleri Maria Wettergren i Paris. Her er Bengtsson nærmest gud, og hans værker en lige så fast del af inventaret som de store vinduer ud mod Rue Guénégaud i latinerkvarteret.

Mathias Bengtsson Født 1971 og uddannet på Danmarks Designskole. Efter uddannelsen i Danmark boede han i 13 år i London, hvor han videreuddannede sig. I dag er han bosat i Stockholm. Hans innovative og poetiske univers tager udgangspunkt i hjemlige møbeltyper, som han kombinerer med tendenser fra skoler som Royal College of Art i London og Le Laboratoire i Paris. Han modtog i 2011 Finn Juhl-prisen.











Mathias Bengtsson. Organiske transformationer. Designmuseum Danmark, Kbh. K. Til 27. maj.

For nok er Bengtsson klassisk uddannet inden for møbelkunst og design, men de ting, han skaber, ligger meget langt fra den skandinaviske designtradition. Han kedede sig bravt over Designskolens dyrkelse af de gamle møbelmestre som Wegner, Jacobsen og Kjærholm i 1990’erne, og det var blandt andet takket være et tilfældigt møde med Verner Panton, at han besluttede sig for at søge andre græsgange.

Ud af landet for han. Slog sig ned i London og labbede storbyens vildskab og eksperimenterende tilgang til design i sig. I dag bor han i Stockholm, men han nedkommer med det ene mesterværk efter det andet, hvoraf de tre nu står i Bredgade i København.

De tre møbler er placeret på et lille podie, og hele bagvæggen er dækket med Mathias Bengtssons skitser, som i sig selv er så indbydende, at man har lyst til at flå dem ned af væggene. Kultegninger med borde og stole. Antydninger af mennesker og masser af energi.

3D-softwareprogrammer med sav og hammer

Når man kun har tre møbler at lege med, er det godt tænkt at vise så mange skitser. Ikke kun fordi de er så smukke, men fordi de understreger hele Bengtssons tilgang til design, som handler om at undersøge sig frem. Han udforsker materialer, blander natur og teknologi og skaber et udtryk, som ikke findes lignende blandt danske designere.

I midten af de tre møbler står ’Slice Chair’. En tung sag på 300 kilo, der er skabt af laserskårede aluminiumsskiver og forgyldt. En tronstol, hvis skiver er lagt oven på hinanden med håndkraft, så stolen fremstår som et kurvet bjerglandskab. Stolen er i familie med Bengtssons ’Paper Chair’, der – som navnet antyder – er skabt i papir og takket være sin sort-hvide fremtoning ligner en forhekset zebra. Den optræder ikke på udstillingen i Designmuseet, men har en følsomhed over sig, som ikke ses i aluminiumsudgaven.

Growth table maple er et teknologisk og æstetisk vidunder. Bordet er skabt igennem et computerprogram som et digitalt frø, der er vokset frem og har frembragt fine kurvede ben i ahorn. De bugter sig som grenene i en skov eller art deco-mønstrene i Wien eller Paris.

Hvordan bordet teknologisk er udviklet, skal jeg ikke kunne redegøre for, men det er så vildt og forjættende, at man ikke kan tage øjnene fra det. Biodesign kaldes disciplinen, som kun kan udvikles, hvis man som designer er både nysgerrig og risikovillig. Det er Bengtsson tilsyneladende.

Der er ikke den samme appel over udstillingens tredje møbel ’Spun Chaise Longue’. En bænk skabt af flettet kulfiber, som både kan stå ude og inde. Modsat træbordet har man ikke rigtig lyst til at røre ved den bænk. Måske fordi man ikke kan finde ud af, hvor den begynder, og hvor den slutter.