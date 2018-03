Kommuner smider gerne penge efter prestigefyldte kulturbyggerier, men de vil ikke shoppe kunst Halvdelen af landets kommuner køber ikke regelmæssigt kunst til at udsmykke byens rum, viser undersøgelse. Dermed går de glip af en stor chance for at skabe en attraktiv by, siger forsker.

Moderne kulturhuse skyder op i alle dele af Danmark, hvor kommunerne ikke er blege for at kaste store beløb efter de mursten, der skal danne rammen om et levende kulturliv.

Mindre rundhåndede er de kommunale bestyrelser til gengæld, når det gælder investeringer i konkrete malerier, skulpturer og andre kunstværker, viser en ny spørgeundersøgelse.

Fagbladet Billedkunstneren har undersøgt, hvor mange af landets kommuner der årligt afsætter penge til indkøb af kunst til kommunens bygninger, parker og pladser. Og det gør under halvdelen af de i alt 78 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen. 51 procent svarer, at de ikke afsætter penge årligt til formålet.

Kunst i kommunen I en ny rundspørge til landets kommuner, som Billedkunstneren har udført, svarer 51 procent, at der ikke årligt afsættes penge til at købe kunst til byens arealer. 74 procent har heller ikke en ordning, der sikrer penge til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med nye byggerier.

Knap 3 ud af 4 af kommunerne siger samtidig, at man ikke har regler, der sikrer penge til at udsmykke nye kommunale byggerier med kunst. Mens statslige byggerier skal øremærke mindst 1,5 procent af budgettet til kunstnerisk udsmykning, bestemmer kommunerne selv, om de vil afsætte penge til at købe kunst.

Det er paradoksalt, at man i mange byer satser på at brande byen kulturelt med store museer og andre kulturbyggerier, mens man ikke tilsvarende investerer i kunst Hjørdis Brandrup Kortbek, postdoc på Syddansk Universitet

Tallene vidner om, at satsningen på store kulturbyggerier i højere grad handler om branding end om en »reel interesse i at udvikle kunst«, siger Hjørdis Brandrup Kortbek, der er postdoc på Syddansk Universitet og har forsket i kunst og kulturs betydning for det offentlige rum.

»Det er paradoksalt, at man i mange byer satser på at brande byen kulturelt med store museer og andre kulturbyggerier, mens man ikke tilsvarende investerer i kunst«, siger hun.

En af forklaringerne er ifølge forskeren den politiske usikkerhed, der hersker i kommunerne, når det gælder investeringer i nye skulpturer og anden kunst.

»Der er mange politikere, som er bekymret for at blive kritiseret for, at kommunens penge går til kunst og ikke velfærd«, siger Hjørdis Brandrup Kortbek.

Undersøgelsen viser også, at der er store forskelle på, hvor mange kroner der bliver brugt i de kommuner, som rent faktisk investerer i kunst. Én ud af fire kommuner bruger under 100.000 kroner på at købe kunst. 14 procent bruger mellem 100.000 og 300.000 kroner, mens i underkanten af hver 10. kommune bruger flere end 300.000 kroner.

Formanden for Billedkunstnernes Forbund, Nis Rømer, forstår godt, hvis kommunerne er under et kolossalt pres for at levere daginstitutioner og andre former for velfærd af høj kvalitet til borgerne. Og at kommunalbestyrelserne ofte ender med at nedprioritere indkøb af kunst.

»Men kunsten er også rigtig vigtig, hvis vi vil skabe gode levevilkår for borgerne«, siger han.

»Det er min oplevelse, at folk er enormt interesseret i den kunst, der omgiver dem. Og når der sker noget kunstnerisk, hvor man selv bor, har det en langt større betydning, end hvis det er noget, som foregår på et museum i København«.

Og så kan kunsten sågar være med til at knytte borgerne tættere til kommunen.

»Det er sindssygt vigtigt, at man gør sig umage med at give mødet mellem borgeren og kommunens institutioner kvalitet. Og kunsten kan give borgerne en forståelse for, at kommunen ikke er et sted for grå bureaukrater«, siger han