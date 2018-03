Forfatter til kogebogsroman: »Måske øver hun sig lidt med squashen« Anders Haahr Rasmussen har ikke skrevet en roman. Han har heller ikke skrevet en kogebog. Han har skrevet en kogebogsroman.

Hvad er en kogebogsroman?

»I mit tilfælde er det en roman, som er bygget op af opskrifter. Hvert kapitel er en opskrift, med rettens navn, en liste over ingredienser, og så ellers en beskrivelse af tilberedningen. Den har kogebogens form og romanens fortælling. Jeg syntes, det var interessant at gøre måltiderne til det strukturerende i bogen. Måltiderne er allerede strukturerende i vores hverdag. Man ved aldrig, hvilke bolde der ellers bliver smidt i hovedet på én. Så er der altid morgenmaden, frokosten og så videre som faste elementer«.

blå bog Anders Haahr Rasmussen Født 1979. Forfatter, journalist og foredragsholder. Skriver primært for Zetland og Information. Har tidligere skrevet blandt andet bøgerne ’En fortælling om at være træt’ og ’Mandens byrde’. ’Det var ikke planen at købe kålroer’ er netop udkommet på Ekbátana og er hans skønlitterære debut.

Hvorfor ikke enten en kogebog eller en roman?

»Jeg er ikke ’foodie’. Jeg går ikke så meget op i mad, at jeg kan skrive en ren kogebog. Jeg havde boet i USA et par år, og da det lakkede mod enden, ville jeg gerne have noget med hjem. Jeg begyndte at samle opskrifter. De blev udgangspunktet, og fortællingen voksede så ud af dem. Det er også det, jeg synes er smukt ved mad, og som også sker for Amanda i bogen. Der vokser fortællingerne ud af maden«.

Hvilken fortælling vokser ud af din bog?

»Det gør den om Amanda, som er i starten i 30’erne og bor i Brooklyn. Hun sidder fast i sin afhandling om det ydre rum og har lige afsluttet et 5-årigt forhold, så hun er et lidt svært sted. Hun svæver rundt i rummet med den der afhandling. På en eller anden måde bliver maden det, der hiver hende ned på jorden og holder hende fast. Ellers er hun alt for god til at dekonstruere og reflektere«.

Amanda som karakter er ret langt væk fra dig som forfatter. Hvorfor har du valgt hende?

»Det er sjovt, fordi jeg nogle gange kan føle, at jeg har mere til fælles med en biseksuel amerikansk kvinde end en dansk heteromand, som jeg jo ’er’. Jeg kender jo ikke Amanda konkret, men hun er et sammenkog af mennesker, jeg kender, og 10 procent af det sammenkog er måske mig«.

Er Amanda ikke bare meget trendy med sin stop madspild-tilgang?

»I virkeligheden handler det om tabte forbindelser og ikke om trends. Den der umiddelbare forbindelse til naturen, jorden og maden, den er svær at genetablere. Hun prøver jo, hun spiser vegetarisk og prøver at bruge alle elementer af grøntsagerne. Og det giver hende noget, men ikke på den der frelste måde. Amanda får både vist, hvor vanskeligt det her samfund er at leve i på en oprigtig måde, men samtidig er der også sprækker af håb og lys, hvor der stadig er mulighed for ægte forbindelser til hinanden og til grøntsagerne og fuglene. Men det bliver aldrig nemt. Og det synes jeg faktisk også kan være en af litteraturens opgaver: at vise de her udfordringer uden at blive kynisk«.

Er der så sprækker af lys i en veltilberedt squash?

»Jeg ser faktisk Amanda for mig, have øjeblikke af uspoleret glæde i madlavningsøjeblikkene, og så kan det flyde over i hendes relationer. Måske øver hun sig lidt med squashen. I at skabe forbindelser til sin omverden«.