Magasinerne bugner af danefæ

I den forgangne uge kom det frem, at 188 museumsmagasiner landet over er truet af massiv skimmelvækst. Magasinerne er forældede, og kulturarven risikerer at rådne op, skrev DR. Kulturminister Mette Bock (LA) har afvist at imødekomme ønsket om flere penge til de danske museer og deres magasiner.

Nationalmuseet tager nu problemet på sig ved at genanvende danefæ på Smör, danefæ, som de derved også slipper for at bruge ressourcer på at bevare blot for bevaringens skyld, som Rane Willerslev formulerer det.

»Det er gængs praksis, at der gives godtgørelse for alle former for danefæ. Vi vil nu belønne danefæ, der kan ryge direkte i Smörs gryder mere rundhåndet end hidtil, så vi slipper for at registrere dem og bevare dem i magasinerne, der i forvejen er pressede. Samtidig får vi en helt unik mulighed for at formidle historien på en overraskende måde og slår dermed to fluer med et smæk«, siger han.

Ikke alle er enige i den linje, Rane Willerslev hidtil har præsenteret for Nationalmuseet. »Vildfarelser«, kalder medarbejdere fra Nationalmuseet museumsdirektørens ideer.

Uenighed på de indre linjer

Ideen om, at vi nu skal »spise Danmark«, har ikke skabt mere ro blandt Nationalmuseets medarbejdere, der af frygt for at miste deres arbejde udtaler sig anonymt. Medarbejdernes identitet er redaktionen bekendt.

Blandt andet flere formidlingsmedarbejdere udtrykker bekymring for museets faglighed og integritet.