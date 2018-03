Ibyen tester Nationalmuseets nye kedsomheds-knapper: »Jeg har noget lort her. Lort fra et elsdyr ... Vil I snuse til det?« Kedsomhedsknapperne kommer! I et forsøg på at undgå, at børnene keder sig alt for bravt mellem potteskår og flintspidser, har Nationalmuseet placeret en række kedsomhedsknapper rundtomkring på museet. Men hvad sker der, når man trykker på dem? Ibyen gik på jagt efter knapperne til lanceringen i lørdags.

Der er mørkt i underverdenen. Kun det svage lys fra lygten lyser momentvis mørket op. Det er præstinden, der fører lygten. Først retter hun den mod sig selv og sine sortmalede øjne. Så over mod en åben kiste.

Det er Ta-Khennu, der ligger dernede i kisten. En mumie indpakket i lærred og med rester af et dekorativt net af blå perler. Vi er taget på rejse med Ta-Khennus afdøde sjæl. En rejse mod det evige liv. Hvis alt ellers går vel. Der lurer nemlig farer overalt hernede – snedige slanger, der sluger sjæle, og hjertespisende, dæmoniske væsener med krokodillehoveder.

Men i virkeligheden befinder vi os i Antiksamlingen på tredje sal på Nationalmuseet.

Her har et mystisk og okkult rum netop åbnet sig. Som dem, vi kender fra børnelitteraturen: små sprækker i den kedelige og selvtilstrækkelige voksenverden, der fører til fantasifulde og eventyrlige universer, som åbner sig for dem, der intuitivt forstår at gribe magien. Børnene.

Magiske knapper

Og nu findes disse sprækker altså også på Nationalmuseet. Tro mod de digitalt indfødte er de magiske smutveje ikke – som i litteraturen – udgjort af kaninhuller og klædeskabe, men i stedet af store, farverige knapper.

Knapper, der får statuer til at vågne, kister til at åbne sig og fortidens genfærd til at spøge på ny.

De hedder kedsomhedsknapper og er Nationalmuseets seneste forsøg på at give magten til børnene og ruske op i forestillingen om, hvad museer kan.

Keder man sig, gælder det om at finde en kedsomhedsknap, hamre den i bund og lade historierne tage over.

Gratis softice i flere farver

Da jeg kort før åbningen ankommer til Nationalmuseet på dagen for lanceringen af kedsomhedsknapperne, er der allerede dukket mange op.

Foran indgangen snurrer drenge og piger rundt, utålmodige i deres termosæt. Over os hænger en ensartet, grå himmel, præcis så kedelig, at man allerede nu har lyst til at presse en knap i bund.

Men så går dørene op til museumsfoyeren og en festlig duft af popcorn. En kæmpemæssig toiletrulle med d’Artagnan-skæg og hat byder os velkommen indenfor.

»Er du en pirat?«, spørger en mørkhåret pige forsigtigt.

»Njaarh … Jeg er da en Christian IV-rulling!«, lyder det energiske svar.

Ud over popcorn står museets medarbejdere også klar med gratis softice i flere farver, og mens vi venter i køerne, bliver der delt slik ud. Nul-sukker-politikken er ophævet i dannelsens tegn, så både børn og voksne begynder hurtigt at tanke den lyserøde maskinis og de lune, salte snacks.

Foto: Peter Hove Olesen Rundt om på museet kan børnene finde kedsomhedsknapper, som kan gøre besøget til en spændingsfuld og skæg oplevelse.

Træning i sværfægtning

Jagten på de famøse kedsomhedsknapper begynder i Festsalen ovenpå. Her kan en nydelig mand i en rød hofdragt hjælpe os med, hvor knapperne IKKE er. I en følekasse kan man mærke sig frem til spor, der giver en idé om, hvilke tidsaldre eller verdensdele man i hvert fald ikke skal lede i.

Lidt klogere sætter jeg kurs mod Middelalderen, hvilket hurtigt giver bonus. Allerede før jeg får øje på kedsomhedsknappen, hører jeg hestevrinsk og lyden af galopperende hestehove mod brosten.

Og så en grov mandestemme, der råber noget med kongen og kamp, mens han hamrer et sværd mod sin pladerustning. Nogen må lige have trykket på knappen.

Ridderen, der er blevet vækket til live, kalder børnene til sig. De skal lære at fægte som ordentlige riddere.

En håndfuld af de modigste piger og drenge træder frem, mens de mindste børn gemmer sig bag forældrenes ben. Efter en kort træningssession med træsværd bliver børneflokken med kampråb sendt ud efter tyskerne. Jeg sætter tempoet i vejret og runder relikvieskrin, ridderhjelme og rustninger med raske trin, før jeg svinger rundt i Renæssancen og prøver at finde en trappe tilbage til Oldtiden.

Jeg har nemlig hørt rygter om en drømmetyder på jagt efter en urokse dernede.

Det går op for mig, at det ikke er en samurai, jeg er på sporet af. Det er museumsdirektør Rane Willerslev, tæt fulgt af et tv-hold, der i et hastigt tempo slingrer gennem gangen

På jagt i Oldtiden

Fra den støjende popcornsfoyer fører en glasdør ind til Oldtiden. Her er der stille. Og ganske rigtig er der en kedsomhedsknap, men den er tilsyneladende slukket, eftersom intet lys flimrer i den.

En sort-hvid film knitrer på bagvæggen, og langs rummets sider ser man pileskafter og skarpe flintspidser.

Men det er det enorme elsdyrskelet i montren i midten, der først fanger ens blik: en såret elg sunket til bunds i en sø på Falster for 8.700 år siden. Jeg går rundt om den og får øje på et par nøgne, beskidte fødder, der stritter ud bag den gennemsigtige glasmontre.

Det er en kvinde, som er dækket med pelsklæder. Hun har et gevir på hovedet. Sover hun? Jeg går den anden vej rundt om elsdyrskelettet. Nu er der lys i kedsomhedsknappen, og nogle børn har samlet sig om den.

Sammen forsøger de at presse knappen i bund. Pludselig fyldes rummet med høje dyrelyde, og kvinden med geviret og de beskidte fødder rejser sig. Hun er shaman, fortæller hun, og skal hjælpe jægerne med at få færten af urokser og elsdyr. Har vi set nogen? En lyshåret dreng ryster på hovedet.

»Jamen, hvad har du spist til morgenmad?«, vil shamanen vide.

Den lyshårede dreng tøver lidt.

»Øhm … pandekager«.

»Pandekager? Jager man dem med bue? Med spyd?«. Drengen smiler og ryster på hovedet igen.

»Har pandekager pels? Er jeres tøj så lavet fra pandekagernes pels?«. Børnene griner, og nu finder shamanen en lille pose frem.

»Jeg har noget lort her. Lort fra et elsdyr, så kan vi få færten af dem. Vil I snuse til det?«. Det bliver mit cue til at forlade Oldtiden.