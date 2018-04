Ny forskning: 'Perkerdansk' er ikke noget værd i skolen

Mads, hvorfor laver du aldrig dine lektier«, spørger en pige med albansk baggrund en klassekammerat med dansk baggrund under noget gruppearbejde på en folkeskole på Amager. »Fordi jeg ikke gider«, svarer Mads.

»Han tror, han er perker«, siger pigen med albansk baggrund til de andre i gruppen. Og da Mads lidt efter siger, at han ikke ved, »hvad fuck«, han skal skrive, svarer pigen: »Perkersprog! Det er fandeme ikke godt, det der«.

Undersøgelsen Sprogforsker Thomas Rørbeck Nørreby fra Københavns Universitet har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling, ’Sprog og sociale statusforskelle i to urbane skoler’. I to år har han fulgt en årgang på en folkeskole på Amager. I alt 68 elever med 17 forskellige nationaliteter. På den private eliteskole på Frederiksberg fulgte han i halvandet år en klasse med 23 elever med forskellige 7 nationaliteter. Skolerne er anonymiseret i undersøgelsen.

Gadesprog – eller såkaldt perkerdansk – er i gang med at skifte betydning. Tidligere dækkede det over en række sproglige træk, som signalerede, at man havde indvandrerbaggrund. Men i dag kan alle børn, uanset etnisk baggrund, tale eller opføre sig som 'perkere'. Og det betyder ikke længere nødvendigvis, at man kommer fra en anden del af verden. Blandt skoleelever i 10-12-års alderen kan det også betyde, at man bander for meget eller ikke tager skolearbejdet seriøst, viser ny forskning.

»Hvis du bander eller mobber, kan det også blive opfattet som perkeragtigt, uanset om du har dansk baggrund eller indvandrerbaggrund. Og hvis du taler gadesprog i skolen, bliver du opfattet som en, der ikke laver lektier eller opfører dig ordentligt. Så lever du ikke op til skolens normer. Og børnene ved, at det er noget, de skal holde sig fra, hvis de gerne vil opfattes som seriøse skoleelever«, siger sprogforsker Thomas Rørbeck Nørreby fra Københavns Universitet. Han har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling, ’Sprog og sociale statusforskelle i to urbane skoler’.

Hvis man gerne vil frem i verden, skal man altså ikke stemme sine s’er, udtale t som tj, sige ’wallah’ og ’eow’ eller blande danske og arabiske gloser i den samme sætning. I hvert fald ikke, når der er en lærer til stede. Men i frikvartererne kan det sagtens have høj status at sige ’jeg zværger’ og ’Tjyrkiet’.

»Hvis man inden for en gruppe sætter værdi i at være lidt sej eller rebelsk, er der høj social status i at bruge gadesprog. Men i skolen har det ingen værdi, og det er alle – både lærere og elever – bevidste om. Man kan sige, at gadesprog i skolesammenhæng har overtaget den plads, som lavkøbenhavnsk havde før i tiden«, siger Thomas Rørbeck Nørreby.

Han har brugt to år på en folkeskole på Amager og halvandet år på en privat fransk-dansk eliteskole på Frederiksberg, hvor han har lyttet til, hvordan børnene taler både i timerne og i frikvartererne. Her har han interviewet eleverne, optaget gruppesamtaler, hvor der ikke var en lærer til stede, og bedt eleverne optage sig selv. Både skolerne og eleverne er anonymiseret i undersøgelsen.

»På begge skoler kender eleverne – uanset etnisk afstamning – til perkerdansk. Men de er også godt klar over, at de kun bør tale det for sjov og uden for klasseværelset, hvis de har ambitioner om at klare sig godt i uddannelsessystemet. Og de er dygtige til at skifte mellem de sproglige koder, afhængig af hvilken situation de befinder sig i«.

Men hvis læreren forlader lokalet, kan børnene godt begynde at omtale sig selv som ’perkerpiger’ eller fortælle, at nogen, de er på kant med, opfører sig som ’små araberhunde’.

Lav social status

Der bliver talt mere gadesprog på folkeskolen på Amager, end der gør på den private skole på Frederiksberg. Men gadesprog findes også på privatskolen. Det opdagede Thomas Rørbeck Nørreby, da han gav eleverne en optager om halsen, som kunne optage deres sprog i frikvarteret.

»Det er en eliteskole, så jeg havde forventet en elevgruppe, der havde travlt med at få gode karakterer. Og derfor var det ikke så overraskende, at de ikke brugte lige så meget gadesprog som på folkeskolen. Men via optagelserne fandt jeg ud af, at især drengene godt kunne finde på at bruge gadesprog, hvis de sad sammen i en gruppe. Men aldrig nogensinde, hvis jeg eller en lærer var i i nærheden«.

Når der er mere gadesprog i folkeskolen på Amager end i privatskolen på Frederiksberg, hænger det ifølge Thomas Rørbeck Nørreby også sammen med, at elever, der ikke følger særlig godt med eller ikke har de store ambitioner, risikerer at skulle gå deres klasse om på privatskolen eller i sidste instans at blive smidt ud.

»Det efterlader mindre plads til at være rebelsk, også sprogligt. Mens der godt kan være nogle på folkeskolen på Amager, der ikke følger særlig godt med eller ikke har de store ambitioner, men som stadig er i klassen. Der er en fælles forståelse for, at vi har en mangfoldig elevgruppe i de urbane skoler, men man lærer lynhurtigt, at standarddansk er vejen frem. Alle de forskellige sproglige baggrunde får bare lov at være der, men det har ikke nogen plads i klasserummet«, siger Thomas Rørbeck Nørreby.

På folkeskolen på Amager fulgte han en årgang med 68 elever, der havde 17 forskellige nationaliteter. På den private eliteskole på Frederiksberg fulgte han en klasse med 23 elever med på 7 forskellige nationaliteter.

Folkeskolen på Amager er per definition etsproget, og både elever og lærere opfatter standarddansk som den eneste vej frem, hvis man vil noget her i livet. Derimod bliver tosprogethed primært opfattet som en udfordring.

»At være tosproget bliver set som diskvalificerende, medmindre der er tale om vesteuropæiske sprog. Og det ved eleverne godt«, siger Thomas Rørbeck Nørreby.

På privatskolen på Frederiksberg er det lige omvendt. Den vil gerne brande sig selv om multikulturel og flersproget, så her fejrer og fremhæver man den sproglige mangfoldighed. Men især, hvis der er tale om nogle af de store vesteuropæiske sprog som fransk, tysk eller engelsk.

Zlap af

Udtryk som ’wallah’ (jeg sværger), ’shebabz’ (venner) og ’eow’ (hør lige her) er nogle af de faste gloser i gadesprog, som også er kendetegnet ved, at man blander eksempelvis danske og arabiske gloser i samme sætning. Den tyrkiske udtale af t kendetegner også gadesprog, så ’Tyrkiet’ bliver til ’Tjyrkiet’ og ’tillykke’ til ’tjeløkke’.

Også selve prosodien, altså den melodi, man taler med, forandrer sig. Og så hører de stemte s’er også til gadesproget, så ’Slap af, mand’ bliver til ’Zlap af, mand’ og ’tusind’ til ’tuzind’ med stemt gangster-s.

Et tidligere studie på Københavns Universitet har vist, at stemte s’er dels bliver koblet til homoseksualitet, dels til noget gangsteragtigt, når man bruger det i gadesprog.

Lektor Janus Møller fra Københavns Universitet har været formand for den gruppe, der har bedømt Thomas Rørbeck Nørrebys ph.d. Da Janus Møller i perioden 2009-11 var med til at undersøge gadesproget på den samme skole på Amager, var det allerede blevet et ungdomsfænomen, som blev brugt på tværs af etniske skel.

»Men den ny undersøgelse viser, at det har sneget sig helt ned i de små klasser, at hvis man bruger bandeord, bliver det associeret med at have en indvandrerbaggrund. Selv små skolebørn har altså et billede af, at en person, der taler gadesprog, ikke lever op til kriterierne for at være en god studerende. Det peger på, at børn overtager en samfundsholdning om, at tosprogede er nogle, der opfører sig problematisk, og som ikke taler et godt skolefagligt sprog«, siger han.

Jeg kommer fra Tjyrkiet

Når perkerdansk ikke er noget værd i skolen, er det, fordi der ifølge Thomas Rørbeck Nørreby er en »enorm ensretning« i folkeskolen.

»Og alt, hvad der bevæger sig væk fra den snorlige standardnorm, bliver set som noget, man griner af, eller som ikke har værdi«.

En af de dage, han opholdt sig på folkeskolen på Amager, skulle en pige med tyrkisk baggrund optræde med en tryllekunst for de andre klasser. Pigen er født og opvokset i Danmark, men for sjov besluttede hun at tale med tyrkisk accent, mens hun viste tryllekunsten.

»Jeg kommer fra Tjyrkiet, det må jeg lige sige tje jer, og nu skal jeg vise jer en tjryllekunst«, lød hendes introduktion. Og da hun havde fået en kammerat op som hjælper og skulle instruere kammeraten, lød det sådan her: »Du må ik’ ryste den, ellers så dræber jeg dig«. Hvorefter hele lokalet grinede.

»Hun stod faktisk og gjorde grin med sin egen baggrund. Og det tog totalt kegler. Måske taler hendes forældre sådan, men alligevel signalerede hendes optræden tydeligt, at det i klasselokalet kun kan bruges for sjov. Læreren roste hende bagefter for at tale så tydeligt, selv om hun skulle forestille at være en, der talte dårligt dansk. Men hun talte faktisk ikke dårlig dansk, hun lavede ikke grammatiske fejl, hun udtalte bare ordene med tyrkisk accent kombineret med gadesprogstræk, og det blev tolket som dårligt dansk«, siger Thomas Rørbeck Nørreby.

Og sådan er det generelt i Danmark, mener sprogforskeren.

»Prins Henrik blev mobbet hele sit liv med, at han talte rigtig dårligt dansk. Han talte faktisk fint dansk – bare med accent. Men den har vi svært ved at acceptere. Og det er også en udbredt opfattelse, at den ikke giver point i skolen«.

Generelt opfattes folkeskolen som et af de mest oplagte steder at modarbejde ulighed i samfundet. Men når man insisterer på, at standarddansk er det eneste gangbare sprog i skolen, sker der faktisk det modsatte, mener Thomas Rørbeck Nørreby.

»Implicit lærer folkeskolen eleverne, at ikkevestligt sprog er lig med lav social status. Når skolen på Amager viser eleverne, at standarddansk er den eneste vej frem, reproducerer de den sociale ulighed i stedet for at modarbejde den«.