Myndighed efter afslag på facadeudstilling: »Det skal ikke gøres på de fredede bygninger« Efter planen skulle Kunsthal Charlottenborg have lagt facade til en ny kunstudstilling. Men Slots- og Kulturstyrelsen nægter, fordi værket ikke respekterer bygningens integritet. Den beslutning er Københavns kulturborgmester utilfreds med.

Det bryder med »den kunstneriske armslængde«, der bør være mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Kunsthal Charlottenborg, når styrelsen afviser en ny kunstudstilling på facaden med den begrundelse, at det kunstneriske ikke harmonerer med den fredede bygning.

Sådan lyder meldingen fra Københavns kulturborgmester, Niko Grünfeld, efter at det er kommet frem, at Slots- og Kulturstyrelsen har afvist kunstmuseets ansøgning om at opsætte 30 grå og hvide paraboler på facaden af Charlottenborg i Nyhavn.

»Når Charlottenborg har vurderet, at det her er en udstilling, som de gerne vil opføre på facaden for at skabe debat om aktuelle samfundsudfordringer i det offentlige rum, kan jeg ikke se, hvorfor Slots- og Kulturstyrelsen skal give en faglig vurdering af, hvorvidt det er god eller dårlig kunst«, siger Niko Grünfeld (Alt.), der gerne så meget mere af den slags i det offentlige rum.

Facade skal holdes fri for paraboler

Værket er udtænkt af kunststuderende Banaan Al-Nasser, der har ønsket at fremhæve parabolerne som en genstand, der har præget indvandrer- og flygningedebatten. Men det værk vil altså ikke blive præsenteret, som det først var tiltænkt.

Det har fået museumsdirektør for Kunsthal Charlottenborg, Michael Thouber, til tasterne. I et debatindlæg i Politiken skriver han:

»Jeg står helt og aldeles uforstående over for det afslag, vi har fået. Først og fremmest synes jeg, at det er synd for København, at byen går glip af et fantastisk kunstværk, men det er klart, at det også er problematisk over for kunstneren at skulle forklare, at hendes værk er blevet afvist – især når jeg ikke forstår afvisningen«.

Dermed er han helt på linje med Kultuborgmester Niko Grünfeld, der ligeledes mener, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke bør blande sig i, hvordan Charlottenborg præsenterer sig udadtil. Hverken politikere eller styrelser skal bestemme, hvilke udstillinger museer ønsker at opfører, og hvor de opfører dem, mener han.

»Hvis Charlottenborg og andre gode museer eller institutioner har modet, lysten og vurderer fagligt, at det godt kan være til stede i en midlertidig periode, så synes jeg, at vi skal lukke op, være modige og progressive nok til at skabe lidt debat i det offentlige byrum«, siger Niko Grünfeld.

Men har Slots- og Kulturstyrrelsen ikke også et ansvar for at passe på den fredede bygning?

»Jo, og det skal vi selvfølgelig tage højde for. Men så vidt jeg har forstået, handler det her ikke om, hvorvidt bygningen tager skade. Det handler om, hvorvidt udstillingen skal op eller ej. Og det synes jeg er problematisk«.

Charlottenborg er kunst nok i sig selv

Hos Slots- og Kulturstyrelsen er enhedschef Merete Lind Mikkelsen uenig med kulturborgmesteren. I udgangspunktet støtter hun kunstens tilstedeværelse i det offentlige rum, men det må ikke være på bekostning af bygningskunsten i sig selv. Hvilket, hun synes, er tilfældet i den aktuelle udstilling med parabolerne.