Museumsdirektør forstår det ikke: Reklamer på facaderne er o.k., men denne udstilling er blevet forbudt i Nyhavn

Slots- og Kulturstyrelsen har afvist, at vi må hænge et nyt kunstværk op på Kunsthal Charlottenborgs facade, mens alle de andre smukke bygninger omkring os på Kongens Nytorv har fået lov til at hænge reklamer op på deres facader.

Der er franske biler på den franske ambassade, udsalgsbannere på Magasin, juledekorationer på Hotel d'Angletairre og neonskilte på alle bygningerne i Nyhavn. Jeg kan ikke huske den demokratiske afstemning, hvor landets borgere sagde ja tak til reklamer og nej tak til kunst.

Slots -og Kulturstyrelsen, siger til Berlingske, at parabolerne ikke passer sammen med bygningen, mens Ai Weiweis redningsveste gik fint i spænd

På fredag åbner Afgangsudstillingen med de nyuddannede kunstnere fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Et planlagt værk kommer du dog aldrig til at se. Vi har nemlig fået afslag på at hænge et stort facadeværk af kunstneren Banaan Al-Nasser op. Afgangsværket af Banaan Al-Nasser bestod af 30 paraboler på kunsthallens facade, der taler direkte ind i den aktuelle politiske ghetto-debat, og det at stå mellem to kulturer.

Jeg står helt og aldeles uforstående over for det afslag, vi har fået. Først og fremmest synes jeg, at det er synd for København, at byen går glip af et fantastisk kunstværk, men det er klart, at det også er problematisk over for kunstneren at skulle forklare, at hendes værk er blevet afvist – især når jeg ikke forstår afvisningen.

Umiddelbart er Banaan Al-Nassers værk nemlig langt mindre voldsomt end de to værker vi tidligere har fået tilladelse til at hænge op på facaden; værkerne af Ibrahim Mahama i 2016 og Ai Weiwei i 2017. Det afviste kunstværk er midlertidigt og skulle blot hænge på facaden i 5 uger.

Sidste år prydede Ai Weiweis redningsveste facaden på Kunsthal Charlottenborg. Foto: Anders Sune Berg/Kunsthal Charlottenborg

Vi har haft fagfolk til at rådgive os i, hvordan vi kunne hænge værket op uden at det ville efterlade varige skader på bygningen, da det udelukkende fæstnes i fugerne mellem murstenene, som kan erstattes, uden at det kan ses. Og vi har med vores to tidligere projekter vist, at vi kan opsætte værker på facaden uden at skade bygningen.

Slots -og Kulturstyrelsen, siger til Berlingske, at parabolerne ikke passer sammen med bygningen, mens Ai Weiweis redningsveste gik fint i spænd. Men det er jo absurd teater, at embedsmænd skal sidde og vurdere, at redningsveste er »pæn« kunst, og at paraboler ikke er det.

Kunsten skal ikke nødvendigvis være pæn og passe ind. Den skal stikke ud og få os til at tænke os om. Københavns Kulturborgmester Niko Grünfeld er enig med os og foreslår da også til Berlingske, at man overlader den æstetiske vurdering af den type kunstprojekter til kunsthallens kunstfaglige personale. Det er jeg naturligvis meget enig i.

Placeret mellem Kongens Nytorv og Nyhavn er Kunsthal Charlottenborgs facade potentielt Danmarks bedst besøgte galleri, og derfor synes jeg, at det er trist, at Banaan Al-Nassers værk aldrig kommer ud til de mange hundredetusinde danskere og turister, der dagligt passerer vores facade og kunne have fået glæde af værket.

Potentialet er dokumenteret stort. Det første værk af Ibrahim Mahama, som vi viste i 2016, endte som et hovedværk på den prestigefyldte Documenta-udstilling, som afholdes hvert femte år i Kassel. Værket af Ai Weiwei i 2017 nåede ud til mere end 280 millioner mennesker globalt alene via presseomtale har mediebureauet Meltwater dokumenteret.

Det seneste afslag står ikke alene. Vi har tidligere også fået afslag på et facadeværk af Yoko Ono. Udover tabet af værkerne kan jeg ærgre mig over, at det er to kvindelige kunstnere, der har fået værker afvist, mens de to mandlige kunstnere, vi har ansøgt med, har fået deres projekter igennem. Det er ikke nogen hemmelighed, at der i disse år er meget fokus på, at de mandlige kunstnere stadig når bredere ud og får større udstillinger end deres kvindelige kolleger.