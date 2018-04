Nobelprisen i litteratur er i fare

Lige nu er det umuligt for Det Svenske Akademi at uddele Nobelprisen i litteratur.

Det Svenske Akademi Akademiet blev grundlagt i 1786 af Gustaf III. Formålet er at arbejde for det svenske sprog. Antallet af medlemmer må højst være 18. Der kræves 12 medlemmer for at kunne indvælge nye. Akademiet er selvsupplerende. Medlemmerne har indtil i dag været valgt på livstid. Arbejdet i Akademiet foregår i fuld fortrolighed. Den svenske konge er Akademiets ’højeste beskytter’.

I løbet af ugen har sammenlagt fem af de 18 medlemmer nemlig nedlagt arbejdet.

Og ifølge vedtægterne fra 1786 skal man være minimum 12 medlemmer for at kunne træffe en afgørelse. Men fordi to medlemmer ikke har deltaget i arbejdet siden Rushdie-skandalen i 1989, er man nu kun 11 medlemmer tilbage.

Det har i dag tvunget Det Svenske Akademi til at holde krisemøde. Det skriver det svenske medie Expressen.

Akademiets direktør og midlertidige sekretær, Anders Olsson, siger til mediet, at han er i gang med at forberede mødet, men at han ikke vil give flere detaljer.

»Jeg har ikke tid til at komme med nogen kommentarer. Men vi vender tilbage«, siger han til avisen.

Valgt til man dør

Problemet er, at man som medlem ikke bare kan opsige sin stilling, så en ny kan overtage pladsen.

Man er valgt til man dør. Om man deltager eller ej.

Det efterlader lige nu akademiet med to muligheder: Enten overtaler man nogen til at genoptage arbejdet, eller alternativt skal den svenske konge ændre vedtægterne. Pressechefen for det svenske hof har dog udtalt, at man ikke går ind i akademiets interne problemer.

Lige nu er situationen med andre ord låst.

Fra vestre ses Kerstin Ekman og Lotta Lotass. Ekmans stol har stået tom siden 1989. Lotass forlod Akademiet for flere år siden. Sara Danius, nuværende talsperson for Akademiet, såkaldt permanent sekretær. Peter Englund, Kjell Espmark og Klas Östergren (første mand i nederste række): Forlod alle tre Akademiet i fredags. Katrina Frostenson, digter og medlem af Akademiet. Er gift med manden, der satte hele den nuværende krise i Akademiet i gang. Sara Stridsberg, forfatter. Et af de unge medlemmer af Akademiet. Har sagt, at hun overvejer, om hun skal blive i Akademiet. Horace Engdahl, tidligere talsperson for Akademiet, har nær tilknytning til Katarina Frostenson og hendes mand, kaldet Kulturprofilen. Arkivfoto: Ditte Valente , Jan Grarup, Klaus Holsting,Jacob Ehrbahn, Joachim Adrian, Stew Milne/AP og pr-foto

Startede med #Metoo anklager

Krisen udspringer af en sag, hvor tidligere medlem Katarina Frostensons mand er blevet anklaget for seksuelle overgreb.

Han nægter alle anklager, men Det Svenske Akademi har alligevel valgt at skære alle bånd til manden og indstille en økonomisk støtte, som hans virksomhed har modtaget af akademiet.

Ifølge Ritzau har en advokatundersøgelse siden vist, at der er sket brud på tavshedspligten. Syv gange skal navnet på modtageren af Nobels litteraturpris være lækket på forhånd.

Advokatundersøgelsen konkluderer også, at akademiet har brudt egne regler ved at tildele Katarina Frostensons mand støtte.

Værste leder i 100 år

Fredag i sidste uge blev der stemt om at smide Katarina Frostenson ud af akademiet.

Der var ikke enighed i akademiet, og det endte med, at tre af akademiets medlemmer trådte ud i protest.

Efterfølgende kom det til åben intern splid.

Særligt forfatter og litteraturhistoriker Horace Engdahl har vakt opsigt - blandt andet ved at kalde Sara Danius for den værste leder af Det Svenske Akademi i mere end 100 år.

Efter et timelangt møde torsdag erklærede Danius så, at hun trådte ud af akademiet, selv om hun egentlig gerne ville blive. Efterfølgende trak også Katarina Frostenson sig.

Det Svenske Akademi er en af Sveriges mest prestigefulde kulturinstitutioner og har uddelt Nobelprisen i litteratur siden 1901.