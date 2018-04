Popkunst Man skal drukne sig i hans billeder ARoS har åbnet Europas hidtil mest omfattende udstilling med James Rosenquist, den største amerikanske popkunstner ved siden af Warhol.

Ikke siden Michelangelo for mere end fem hundrede år siden lagde sig på ryggen lige under loftet i Det Sixtinske Kapel for at male på dette loft uden at kunne se, hvad han malede, har mange gjort som amerikaneren James Rosenquist. For som ung – for at tjene til sin uddannelse som kunstner – tog Rosenquist job på et stillads. Det vil sige, han udsmykkede kæmpestore billboards med reklamer for forbrugsgoder af forskellig slags: amerikansk whisky, farlige cigaretter, forførende filmstjerner, løfterige politikere etc.











James Rosenquist – Painting as Immersion – amerikansk popkunstner. ARoS Aarhus Kunstmuseum. Kurator: Lisa Pennington. Til 19. august.

Desværre var han – ligesom Michelangelo – for tæt på sine billeder til at kunne overskue dem. Det hindrede ham ikke i at udføre dem professionelt. Men overblikket – oplevelsen af helheden – måtte han foreløbig overlade til forbrugerne nede på gadeniveau.

Glamour. Joan Crawford var i 1930’erne en af Hollywoods største filmstjerner . Takket være sit ægteskab med bestyrelsesformanden for The Pepsi- Cola-Company forsvandt hun aldrig helt ud af rampelyset, men medvirkede i mange reklamer. James Rosenquist malede hende i en sådan i 1964. Tilhører Museum Ludwig, Köln

I dag er det museumsgæster, der skal prøve at overskue hans livsværk. For ARoS har i samarbejde med Museum Ludwig i Köln og James Rosenquist Studio netop åbnet den største udstilling med hans værker og skitser, der endnu har været vist i Europa. Ikke at denne Rosenquist ellers har så meget andet til fælles med renæssancekunstneren Michelangelo. For Rosenquist kom til at tilhøre den amerikanske popkunst, og hans betydning tåler sammenligning med Andy Warhols. Nok er han ikke helt så berømt (hvem er i øvrigt det, bortset fra Picasso?). Men han er heller ikke nem at overse, og enkelte af hans billeder er endda netop umulige at overse. Altså overskue. Meningen er, at man skal drukne sit blik i dem, lade sig suge ind i dem, lade sig opsluge af alt, hvad de vil fortælle. Derfor har udstillingen fået undertitlen ’Painting as Immersion’: maleri som nedsænkning.

Blå bog James Rosenquist Født 1933 død 2017. En af hovedfigurerne i den amerikanske popart. Ernærede sig som ung ved at male billboards. Han vakte opsigt ved sine billeders enorme formater og ved at male på bl.a. aluminium. Havde betydning for neorealismen og neopopart, bl.a. en maler som Jeff Koons. Rosenquist havde sine to første soloudstillinger i Green Gallery i 1963 og 1963. Og da han i 1965 udstillede et kæmpe maleri af F-111-jagerfly i Leo Castelli Gallery, blev han kendt internationalt. Udstillingen på ARoS er til minde om ham, og han var selv med i forberedelser til den, da han døde i New York 31. marts sidste år, 83 år. Den er tidligere blevet vist på Museum Ludwig i Køln. Vis mere

’The Swimmer in the Econo-mist’ fra 1997-98 er i tre kæmpestore dele, hvoraf den største måler 27 meter i bredden! Et andet værk ’F-111’ (1974) er ikke meget mindre.

Og så er der de værker, der som ’Horse Blinders’ (1968) og ’Horizon Home Sweet Home’ (1970) fylder alle fire vægge i et rum, som drejede det sig om vægbeklædninger med forskellige motiver. I øvrigt var det netop på bagsiden af kasserede tapeter, at Rosenquist for første gang slog sig løs som maler. Han gengav soldater, der byggede kanonstillinger eller gravede skyttegrave. Eller han fyldte fladen med drabelige krigsscener. For det var det, han som barn lod sig mest optage af. Da han var 17 år, brød Koreakrigen ud, senere arbejdede han på en ammunitionsfabrik, ligesom han har vedligeholdt B-24 bombemaskiner!

Disse forefaldende jobs besvarer måske spørgsmålet, hvad maler en kunstner som Rosenquist, når han har så meget plads at gøre det på? Han maler krigens isenkram, for den har sat spor i hans bevidsthed. Men han maler også farveklatter, farveskemaer, læbestift, vridbor, stumper af reklamer, fragmenter af Picassos Guernica, som også tematiserer krig etc.

Kort sagt maler han alt i et såkaldt civiliseret samfund, som moderne mennesker tænker på, måske frygter og eventuelt vil advare imod. Ligesom med Robert Rauschenberg kan man ikke frakende Rosenquist et vist politisk engagement. Og han maler det hele, som det ville se ud, hvis det var blevet mikset hensynsløst sammen og centrifugeret ud på kæmpelærreder. Han er ikke bange for at suge os alle sammen med ind i det sansebombarderende og farvestrålende kaos, han har gjort synonymt med sin stil.

Det er ikke kun formaterne, der gør Rosenquist så usædvanlig. Også det, han sætter sammen, så alle kan se det, fortjener et løftet øjenbryn. F.eks. ’I Love You with My Ford’, et tredelt maleri fra 1961, hvor en øm kærlighedsscene mellem en mand og en kvinde er klemt inde mellem billedet af køleren på et dollargrin (øverst) og en omgang spaghetti i tomatsovs (nederst).