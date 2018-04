Ugens ord: 'Forligsen' oplever sin anden ungdom og har simpelthen lavet en 'knallert'

FOR ABONNENTER

Det kan føles, som om de netop overståede forhandlinger i Forligsinstitutionen har varet for evigt. Politikens ATS mente da også forleden, at parterne efterhånden havde fået så nært et forhold til hinanden de sidste uger, at det ville føles helt tomt, hvis der endelig kom en løsning, og at de derfor havde besluttet at »forhale videre, foreløbig frem til nytår«. Men løsningen kom til sidst.