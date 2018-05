Historiker langer ud efter bog om 'Landsforrædernes Børn': »At vi som samfund har glemt at gå i dialog med de her børn, synes jeg er noget sludder« Den danske nation skal forsone sig med børn af forældre, der var på Nazitysklands side under Anden Verdenskrig. Men det har vi allerede gjort, lyder det fra historikerne.

I aften tænder mange danskere levende lys, og lader dem stå i vindueskarmen. For de fleste er det formodentlig en markering af Danmarks befrielse fra den tyske besættelsesmagt i 1945. Men i virkeligheden burde lysene også brænde for de titusindvis af børn, der måtte leve med skyld og national fordømmelse, fordi de var barn af en forælder, der blev dømt for landsforræderi.

Det mener i hvert fald forfatter og antropolog mag. art. Anne-Marie Christensen. I sin nye bog ’Landsforrædernes Børn’, som udkom i dag og er en kvalitativ antropologisk analyse, giver hun et indblik i nogle af »de alvorlige og langstrakte konsekvenser, som retsopgøret med de 13.521 dømte landsforrædere fik for deres børn«.

Det er sønner og døtre af de danskere, der var på tyskernes side, og hvis erindringer og oplevelser, der ifølge forfatteren, hidtil ikke har fået plads i historiebøgerne om Danmark under besættelsen. I hendes optik er det på tide for den danske nation at forsone sig med landsforrædernes børn.

Noget sludder

Men ifølge lektor i historie ved Roskilde Universitet Claus Bundgård Christensen, der har læst nyudgivelsen, bygger bogen på en forkert forestilling. Han har selv forfattet en stribe bøger om Anden Verdenskrig og været i kontakt med omkring 200 efterkommere til dømte landsforrædere.

»Hele den her forestilling om, at vi som samfund har glemt at gå i dialog med de her børn, synes jeg er noget sludder«, siger historikeren.

Han er dog ikke et sekund i tvivl om, at nogle efterkommere af danske nazister har oplevet en ondskabsfuld behandling fra omgivelserne, som den nye bog også beretter. Men han genkender ikke den manglende forsoning, som forfatteren pointerer.

»Det er selvfølgelig korrekt, at der har været et voldsomt had og vrede mod landsforræderne. Og det har uden tvivl også ramt børnene – børn der var fuldstændig uskyldige over for deres forældres handlinger. Det kan og skal de selvfølgelig ikke stå til regnskab for. Men jeg tror ikke, at der er ret mange fornuftige danskere i dag, der på nogen måde mener, at landsforrædernes børn skal lide under, hvad deres forældre har gjort. Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Så jeg kan ikke rigtig se, hvad det er for en forsoning, forfatteren taler om«.

Syndebukke

Uanset diskussionen om, hvorvidt den danske nation allerede har forsonet sig med efterkommere af de dømte landsforrædere eller ej, glæder museumschef ved Nationalmuseet og leder af Frøslevlejrens Museum, Henrik Skov Kristensen, sig til at læse bogen.

Han er selv historiker med speciale i besættelsestiden og forklarer, at der hos mange af de såkaldte »landssvigerfamilier«, som børn af landsforrædere voksede op i, var en udbredt selvforståelse af, at man blev hængt ud som syndebuk for et samarbejde med besættelsesmagten, som den danske regering selv havde opfordret til i forbindelse med den samarbejdspolitik, der blev ført med Tyskland de første tre år krigen.