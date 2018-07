Landkort over Hundredemeterskoven fra ’Peter Plys’ solgt for fire millioner kroner Tegningen er dermed den dyreste bogillustration solgt på auktion nogensinde

Peter Plys var som bekendt ikke selv den helt store materialist, snarere tværtimod.

»Nogle gange«, sagde Plys, »er det de mindste ting, der fylder mest i hjertet«.

Men verden bebos ikke af gule bjørne, og nu er det faldet således ud, at det landkort, som E.H. Shepard tegnede til børneklassikeren af A.A. Milne regnes for et af de mest berømte landkort i engelsk litteratur.

Det er netop blevet solgt på Sotheby’s for, hvad der svarer til fire millioner kroner. Dermed er tegningen den dyreste bogillustration solgt på auktion nogensinde.

Der er tale om en indrammet blæktegning af Hundredemeterskoven, som var med i originaludgaven af børnebogen fra 1926, og som er bogens åbningsopslag.

»Jeg tror ikke, at der findes et eneste barn, som ikke med det samme ville kunne genkende denne vidunderlige tegning af Hundredemeterskoven. Det er den første tegning, du ser i bogen, og det er en visuel guide til hele Peter Plys-universet«, udtaler direktør for Sotheby’s afdeling for bøger og håndskrifter ifølge Artnet.com.

Fire andre originale Shepard-tegninger fra bogen blev solgt samlet for en sum af 8,6 millioner kroner.

Auktionens førsteplads indtog imidlertid Charles Darwin. En håndskrevet side (med tekst, ikke tegning) fra hans ’Arternes oprindelse’ blev solgt for 4,6 millioner kroner. Darwin-familien havde genbrugt papiret, da de ikke troede, at det var noget særligt værd. Det var det, må man bare konstatere.