Verdensberømt britisk kultserie skal filmatiseres Tv-serien 'Downton Abbey' er blevet nomineret til og har vundet et hav af priser og skal snart filmatiseres.

Der er godt nyt for millioner af fans af Grantham-klanen og dens mange tjenestefolk.

Den britiske serie 'Downton Abbey' stoppede efter sjette sæson, men håbefulde fans kan nu glæde sig over, at serien bliver lavet til en film.

Og det bliver med de oprindelige skuespillere kendt fra serien, der handler om livet i det klasseopdelte Storbritannien og finder sted i første del af 1900-tallet.

Julian Fellowes, der skabte tv-serien, har skrevet manuskriptet og skal også producere filmen. Brian Percival skal instruere, ligesom han instruerede det første afsnit.

»Da tv-serien var ved at stoppe, var det vores drøm at lave en film for millioner af globale fans«, siger producer Gareth Neame.

Første sæson løb over skærmen i 2011, og serien er siden da blevet en verdensomspændende succes og har vundet et hav af priser.

Der har længe været rygter om en film, og forventningen er, at den vil være færdig engang næste år.

Tv-serien har været vist i mindst 150 lande og sat rekord, da den har været nomineret 69 gange til Emmy-prisen.

Det er rekord for en ikke-amerikansk fjernsynsserie.

Emmy-uddelingen belønner de bedste præstationer inden for tv, mens Oscar-uddelingen belønner de bedste filmpræstationer.

ritzau