Ulf Pilgaard bliver afløst i Cirkusrevyen efter sygdom Det bliver Henrik Koefoed, en af 'Ørkenens Sønner', der passer Ulf Pilgaards revyrolle, mens han er syg.

Den danske skuespiller Ulf Pilgaard udgår af Cirkusrevyen, mens han kommer sig over sin sygdom. Det bliver i stedet Henrik Koefoed, der afløser den 77-årige Pilgaard, til han er helt frisk igen.

Revyen har valgt at sætte en afløser ind, så Ulf Pilgaard kan få ro til at komme sig, fortæller Torben 'Træsko' Pedersen, der er direktør for Cirkusrevyen.

»Det er for, at Ulf skal have lov til at slappe af. Jeg ved ikke, hvor slemt det er, det tror jeg ikke, der er nogen, der rigtig ved«.

»Men vi har valgt at sørge for, at der er en, der kan komme ind, så folk ikke bliver skuffet, når de kommer ud til et telt, hvor vi så ikke kan spille«, siger han.

Det er ikke lige til at sige, hvad den mangeårige revyskuespiller fejler, fortæller direktøren. Han har mavesmerter og skal holde sig i ro.

»Han har det fint nok. Men han er træt. Han skal have noget ro og bare være derhjemme - vil jeg tro - og slappe af«, siger han.

Pilgaard blev indlagt onsdag, og revyen blev da aflyst. Dagen efter, torsdag, tilbragte han ligeledes på hospitalet.

Fredag var Ulf Pilgaard tilbage på scenen på Dyrehavsbakken nord for København, hvor han spillede en ud af de to planlagte forestillinger.

Til forestillingen var han lidt træt, fortæller Torben 'Træsko' Pedersen, derfor spillede han ikke næste forestilling. Om bare to år kan Ulf Pilgaard fejre sit 40 års jubilæum på Cirkusrevyen.

Koefoed skal læse hurtigt

Sygdommen har sendt hans afløser, Henrik Koefoed, der blandt andet er kendt som én af "Ørkenens Sønner", på læsearbejde i weekenden, så han kan træde til.

»Vi er derfor utrolig glade for, at Henrik Koefoed kan springe til, indtil Ulf er helt frisk igen«, siger Torben 'Træsko' Pedersen.

Cirkusrevyen spiller på Bakken til og med fredag 31. august. Derefter rykker forestillingen til Aalborg Kongres og Kulturcenter fra 5. til 9. september.

Det er uvist, om Ulf Pilgaard når at komme tilbage i indeværende sæson, men ifølge direktøren er det stadig planen, at han skal stå på scenen til næste år.

ritzau