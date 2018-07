Har tidligere været med til at udgive bl.a. ’Handl!’, ’At se verden i et sandkorn – Om eksemplarisk metode’ og ’Kierkegaard gentaget’.

Ph.d. i filosofi fra Aarhus Universitet. Adjunkt på VIA University College, del af filosofkollektivet Center for Vild Analyse.

Filosof om det, vi synes er ækelt: »Det er uundgåeligt, at vi nogle gange føler afsky over for fremmede« Begrebet det ækle er mere relevant end nogensinde. Faktisk ville vi kunne løse nogle af de største politiske problemer, hvis vi fik et andet forhold til det ækle, hævder Brian Benjamin Hansen, filosof og redaktør på antologien ’Det ækle’.