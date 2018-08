Borgerrettighedsforkæmperen Rosa Parks’ barndomshjem solgt på auktion Rosa Parks blev verdensberømt, da hun i 1955 nægtede at overgive sit bussæde til en hvid passager på trods af buschaufførens ordre. Nu sælges hendes hus på auktion i New York.

Det her er ikke bare et gammelt hus, der er ved at blive pillet ned. Det er det gamle hus i Detroit, som borgerrettighedsforkæmperen Rosa Parks boede i efter at være flygtet fra Alabama i det sydlige USA.

Det var her i byen Montgomery, at Parks i 1955 nægtede at overgive sit bussæde til en hvid person, da buschaufføren beordrede hende til det.

Parks blev anholdt, og det blev begyndelsen på en et år lang boykot af Montgomerys bussystem som en protest mod forskelsbehandlingen af hvide og sorte borgere. Hændelsen betragtes som en af de mest skelsættende i den sorte amerikanske borgerrettighedskamp, og derfor er alt, der har haft noget med Parks at gøre, af historisk betydning.

I 1957 flygtede Parks fra Alabama og til Detroit i det nordlige USA efter at have modtaget dødstrusler. Her boede hun angiveligt sammen med 17 familiemedlemmer i det lille hus. For ikke mange år siden var det ved at blive væltet sammen med vejens øvrige rønner, men Parks’ niece nåede at købe det for 500 dollars, hvorefter hun forærede det til kunstneren Ryan Mendoza, som pillede det ned og sendte det til Berlin, hvor det blev stillet op som en attraktion for folk med historisk interesse.

Han har også haft huset samlet på Rhode Island, men nu håber han og familien på, at det får en mere permanent placering i en samling. Derfor var huset på auktion hos Guernsey’s i New York i sidste uge. Umiddelbart blev det ikke solgt, men The New York Times kan berette, at der faktisk er en køber til huset. Angiveligt en person eller institution fra Detroit-området.

På samme auktion blev også en samling væsentlige papirer fra borgerretsforkæmperen Malcolm X solgt. Det drejer sig blandet andet om dokumenter, der skulle have været en del af Malcolm X’ selvbiografi i 1965, men som blev sorteret fra på grund af for kontroversielt indhold.