»Det vil være et kæmpe tab«: Arven er ved at slippe op, og snart må Karen Blixen-museet dreje nøglen om Det nordsjællanske museum for en af landets mest populære og oversatte forfattere er ved at løbe tør for penge.

Karen Blixens formue er ved at være brugt.

Hvis der ikke kommer nye penge til, så må museet og hjemmet for den afdøde, verdenskendte, danske forfatter lukke om godt to år. Så dystert ser det ud, fortæller formand for bestyrelsen på Karen Blixen Museet, Michael Bjørn Nellemann til Frederiksborg Amts Avis:

»Museets eksistens er truet. Det er dyrt at drive de bevaringsværdige bygninger og den tilhørende park. Derfor er der blevet tæret på Karen Blixens arv gennem årene, selv om museet har skåret ned og sparet på alt, hvad der var muligt. Modsat mange andre museer har stedet her været privat drevet siden 1991, men nu går den ikke længere. Vi har brug for hjælp, hvis vi ikke skal lukke. Det er ærgerligt, for her er et kæmpe potentiale«, lyder det fra formanden.

Karen Blixen er en af de mest oversatte danske forfattere.

Alene værket 'Den afrikanske Farm' er oversat til 66 sprog, og museet og ejendommen Rungstedlund i Hørsholm, hvor Karen Blixen blev født, levede i mange år og også døde, har årligt mere end 35.000 besøgende fra Danmark og udlandet.

Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K), er bekymret. Han har derfor taget fat i den konservative gruppeformand på Christiansborg, Mette Abildgaard, der siger:

»Det vil være et kæmpe tab, hvis Karen Blixen Museet må lukke. Derfor har jeg foreslået, at museet kommer på finansloven som et selvstændigt punkt og med et varigt, årligt drifts­tilskud på to-tre millioner kroner. Det vil sikre en stabilitet, så museet også får 'rum' til at udvikle sig«.

ritzau