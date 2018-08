Mange journalister oplever, at vold, trusler og chikane er blevet ærgerlige branchevilkår Kunstneres ytringsfrihed bliver indskrænket på det europæiske kontinent - og ikke kun i de lande, man skulle forvente.

I Skotland fik komikeren Markus Meechan en bøde på 6.500 kroner for at lære sin hund at heile, filme det og lægge videoen på YouTube. I Spanien blev rapperen Josep Miquel Arenas Beltrán i februar idømt tre og et halvt år fængsel på grund af teksterne i hans sange, der ifølge højesteretten i Spanien »glorificerede terrorisme« og »fornærmede kongehuset«.

Sådan bliver kunsteres frihed presset i Europa 13 rappere blev fængslet i Spanien - flere end i noget andet land. 10 lande, heriblandt Spanien og Polen, udvikler sig ifølge Freemuse i en alarmerende negativ retning i forhold til at begrænse kunsteres frihed 140 gange har kunstnere eller kunstværker i Frankrig været underlagt censur, ofte på grund af uanstændighed. Kun overgået af Usbekistan med 225 tilsvarende hændelser. 73 procent af al censur er udøvet af myndigheder. Kilde: Freemuse.org

Samtidig bliver politiet i Frankrig kritiseret for at være for hårdhændede over for demonstranter og gå direkte efter journalister. Og i Danmark har vi indført et maskeringsforbud og den såkaldte imamlov mod hadprædikanter.

Alt sammen tegn på, at ytringsfriheden og frihedsrettigheder generelt er under pres i europæiske lande som Spanien, Frankrig og Italien, der ellers betragtes som frie, demokratiske nationer, lyder det samstemmende fra tre internationale organisationer, der på hvert sit område overvåger brud på ytrings- og frihedsretten.

»Man kan se en generel tendens flere steder i Europa, hvor der sker indskrænkninger af ytringsfriheden. Det mest kendte eksempel er nok Tyrkiet, hvor man ser fængslinger af journalister, men vi har også fokus på Ungarn og Polen, hvor der sker indskrænkninger i forsamlingsfriheden. Men det er ikke kun i udkanterne af Europa, at det her foregår.

Vi har dugfriske rapporter fra Spanien, hvor man har en antiterrorlovgivning, som er så bredt formuleret, at den også rammer kunstnere og rappere og i det hele taget mennesker, som ytrer sig«, siger Stinne Lyager Bech, der er policyteamleder i Amnesty Danmark.

Flest fængslet i Spanien

Én gruppe, der især presses i øjeblikket, er kunstnere. Det viser rapporten ’The State of Artistic Freedom 2018’ fra Freemuse, der er en international organisation, som forsvarer kunstneres ret til frit at udtrykke sig. Rapporten, der er den første af sin slags, dokumenterer 533 sager om vold, censur, fængsling og andre brud på kunstneres rettigheder verden over.

Rapporten peger på ti lande, hvor udviklingen går i en »alarmerende retning«, heriblandt Polen, Spanien og USA.

Spanien topper listen som det land, der har fængslet flest musikere, og i 2017 alene røg 13 musikere således bag lås og slå. Samtidig er Frankrig nummer to på listen over lande, der udøver mest censur over for kunstnere – kun overgået af Aserbajdsjan.

»Selv om nogle af de her kunstnere ytrer sig kontroversielt, er det et problem, hvis det begynder at blive forbudt, og de ikke længere tør gå til grænsen. Det skal være muligt for dem at give udtryk for, hvad de mener, og de skal kunne lave sjov og satire – også om følsomme emner. Og det er noget af det, som man ser være under pres i Europa i højere grad end tidligere«, siger Stinne Lyager Bech.

Også journalister

Samtidig oplever mange journalister, at vold, trusler og chikane er blevet ærgerlige branchevilkår.

Siden 2014 har organisationen Index of Censorship via projektet Mapping Media Freedom identificeret trusler, vold og andre forsøg på at begrænse journalisters arbejde i EU og de nærmeste nabolande. Og eksemplerne er talrige.

I løbet af 2017 modtog Mapping Media Freedom 275 indberetninger om trusler og chikane, hvoraf 37 var regulære dødstrusler. 109 fik ødelagt deres ejendele, og 175 rapporterede om overfald og vold. Og i den tragiske ende mistede seks journalister livet i 2017.