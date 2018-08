Prisvindende dansk film kan fortsætte sejrsgangen og vinde Nordisk Råds Filmpris Den danske film om kalkbrudsarbejderne Emil og Johan er nomineret til den prestigefyldte pris, hvor den skal konkurrere mod Joachim Triers thriller 'Thelma'.

Filmholdet bag 'Vinterbrødre' må efterhånden have vænnet sig til det. At være nomineret til en filmpris - og så vinde den efterfølgende. Ni Robert-priser og to Bodil-statuetter er det blevet til, og dertil kan man lige lægge 25 internationale filmpriser.

Nu kan folkene bag den dansk-islandske film, instruktør Hlynur Pálmason og filmens tre producere Julie Waltersdorph Hansen, Per Damgaard Hansen og Anton Máni Svansson, føje endnu en pris til samlingen, hvis de vinder, når Nordisk Råds Filmpris bliver uddelt den 30. oktober. Med prisen følger en præmiesum på 350.000 kroner.

De andre nominerede til filmprisen er norske 'Thelma', 'Euthanizer' (org. titel Armomurhaaja) fra Finland, den svenske 'Ravens' (Korparna) og 'Woman at War' (Kona fer í stríð) fra Island.

Det er kun Joachim Triers 'Thelma', der hidtil har haft biografpremiere i Danmark.

Flotte anmeldelser

I 'Vinterbrødre' følger vi i brødreparret Emil (Elliot Crosset Hove) og Johan (Simon Sears), der arbejder i et kalkbrud. Emil er en outsider, som laver hjemmebrændt sprit og er ulykkeligt forelsket i Anna (Victoria Carmen Sonne), der hellere vil have bror Johan. Johan vil til gengæld gerne være en del af sjakket i kalkminen, og da en derfra bliver syg, falder mistanken på Emils hjemmebrændte sprit.

Vinderne af Nordisk Råds Filmpris 2005: Drabet. Instruktør: Per Fly. Danmark 2006: Zozo. Instruktør: Josef Fares. Sverige. 2007: Kunsten at græde i kor. Instruktør: Peter Schønau Fog. Danmark. 2008: Du levande. Instruktør: Roy Andersson. Sverige. 2009: Antichrist. Instruktør: Lars von Trier. Danmark. 2010: Submarino. Instruktør: Thomas Vinterberg. Danmark. 2011: Svinalängorna (Beyond). Instruktør: Pernilla August. Sverige. 2012: Play. Instruktør: Ruben Östlund. Sverige. 2013: Jagten. Instruktør: Thomas Vinterberg. Danmark. 2014: Om heste og mænd. Instruktør: Benedikt Erlingsson. Island. 2015: Fúsi (Virgin Mountain). Instruktør: Dagur Kári. Island. 2016: Louder Than Bombs. Instruktør: Joachim Trier. Norge. 2017: Tyttö nimeltä Varpu (Lille vinge). Instruktør: Selma Vilhunen. Finland. Vis mere

Selv om 'Vinterbrødre' med knap 10.000 solgte biografbilletter ikke blev en stor publikumssucces, fik den udover prisregnen også filmanmeldere til at sende mange roser efter filmen.

Politikens Kim Skotte skrev blandt andet, at filmen var »et af forhåbentlig snart flere svar på bønnen om nye danske film, der kan og vil noget andet« og gav den fem hjerter.

Den danske kandidat er udvalgt af en jury blandt alle de danske film, som havde premiere i perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018. Af juryens motivation fremgår det:

»I en tid, hvor filmbranchen er præget af konformitet og sikre løsninger, er 'Vinterbrødre' nærmest en åbenbaring. Instruktør Hlynur Pálmason eksperimenterer med sælsomme billedkombinationer og omkuldkastende lydarbejde, og selvom 'Vinterbrødre' fortæller en historie af en slags, bygger filmoplevelsen mest på sansninger, associationer og drømmetydninger. Hvad skal vi med en historie om to brødre, der arbejder på et kalkværk i et goldt vinterlandskab? Det er op til os selv. Pálmason inviterer på udflugt, men han har ingen fribilletter – publikum er meddigtere på en opdagelsesrejse til ukendt land«.

Det er 14. gang, at Nordisk Råds Filmpris bliver uddelt, og tidligere har danske film modtaget hæderen fem gange. Sidste år var det finske film 'Tyttö nimeltä Varpu' ('Lille vinge'), der vandt prisen.

Joachim Trier, der er nomineret for 'Thelma', vandt prisen i 2016 med filmen 'Louder Than Bombs'.