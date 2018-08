Næste uges kultur: Drengen, der blev fisket op af et dansk skib og siden international stjerne, er – for en stund – tilbage i Danmark

FILM

Lykke-Per. Instr. Bille August.

Biografpremiere 30. august

Henrik Pontoppidans store værk om den unge himmelstormer Lykke-Per, der drømmer om at hale sit snorksovende fædreland ind i det moderne, er en af dansk litteraturs bærepiller.

Bille August fik for mange år siden krammet på Martin Andersen Nexøs Pelle, vil det samme ske med Per?

B EAT

Big Red Machine: Big Red Machine.

Nyt album ude 31. august

Bag navnet Big Red Machine gemmer sig en super-duo med Bon Iver og The National-guitaristen Aaron Dessner. Det er ti år siden, at de to skrev sangen ’Big Red Machine’ til velgørenhedsalbummet ’Dark Was The Night’ – uden at have mødt hinanden.

Siden har de to nysgerrige musikere udviklet et spraglet samarbejde, der breder sig over en årlig festival i Bon Ivers hjemby, Eaux Claires (forbilledet for danske Haven Festival), streamingtjenesten People med udveksling af rå demoer, og nu et helt album som Big Red Machine.

En eksperimenterende afstikker fra deres andre musikalske rum. Det udgives, samtidig med at People gøres offentligt tilgængelig.

KUNST

Danh Vo: Take My Breath Away. Statens Museum for Kunst. Åbner 30. august

Alene titlen på Danh Vos udstilling på Statens Museum for Kunst stimulerer forventningerne til noget stort. Den hedder ’Take My Breath Away’, og sidst den vietnamesiskfødte kunstner, der kom til Danmark som 4-årig, tog pusten fra sit publikum, var, da han fyldte museets skulpturgade med store løsrevne fragmenter af selveste den amerikanske frihedsgudinde!

Foto: Abigail Enzaldo og Emilio Bernabé García InstallationsKunst. Danh Vos ’Oma Totem’ fra 2009 er et af de værker, der nu skal udstilles på Statens Museum for Kunst.

I sin kunst tager Danh Vo livtag med tilværelsens helt store og aktuelle spørgsmål: kolonialisme, migration, religion etc. Men han gør det med udgangspunkt i sin egen historie som flygtning fra en verdensdel til en anden.

I dag er drengen, der blev fisket op af et dansk skib, blevet en internationalt efterspurgt kunstner, og udstillingen på SMK er lavet i samarbejde med The Solomon R. Guggenheim Foundation i New York.

Den omfatter mere end 75 værker, hvoraf flere er fremstillet med speciel adresse til stedet, da de er gipsafstøbninger fra samlingen i Sølvgade. (pmho)

TV

Ozark, sæson 2. Netflix.

Premiere 31. august

I disse hvidvaskningstider er det meget passende, at en af de mest interessante og velspillede spændingsserier faktisk også handler om dette fænomen, som man troede alene fandt sted i narkokriminelle miljøer på gustne fjerne øer.

Beretningen om den lovligt dygtige revisor Marty Bride og hans familie, som måtte flygte for at undgå fængsel eller værre, endte i sin første sæson med, at de på deres nye egn måtte se sig trængt op i en krog af de samme slags mennesker, som de stak af fra.

Og derfor bliver det spændende at se, om Marty og konen kan få det til at fungere, og om der falder lidt ro over tingene.