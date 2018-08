Alex Ahrendtsen (DF) svarer forfatter igen: »Det er pinligt, og så den der svulstige stil!« Dansk Folkepartis kulturordfører afviser påstande om fascisme og afviser, at DF har dominerende indflydelse på kulturpolitikken.

»Kunstnerne må kæmpe, ellers taber vi til magthavernes fascistoide kontrolsyge«. Under det opråb blæste forfatteren Peder Frederik Jensen til kamp i Politikens debatspalter lørdag.

Den unge forfatter vil have »modstand mod Dansk Folkeparti og forsøget på at udføre censur og kontrol af fri kunst og frie medier« og peger især på det seneste kulturpolitiske udspil fra kulturordfører Alex Ahrendtsen. DF vil blandt andet nedlægge Statens Kunstfond og oprette seks regionale fonde og flytte filmskolen til Fyn.

Folketingsmedlemmet opfordrer nu forfatteren til at»gå hjem og læse lidt på begrebet fascisme«.

»Jeg er noget ked af, at han brugte fascismebegrebet, fordi han tydeligvis ikke ved, hvad fascisme er. Når han kalder flytning af en filmskole halvanden time væk fra hovedstaden for fascisme, så tramper han jo egentlig på fascismens ofre«, siger Alex Ahrendtsen.

»Han angriber mig for fascisme og beskylder mig for, at vi vil censurere, fordi vi vil flytte en filmskole. Det giver jo ingen mening, han lever i sin egen lille røde boble. Det er pinligt, og så den der svulstige stil! Det var så pinligt at læse, men efterhånden kan enhver jo kalde sig forfatter. Jeg ved godt, at han har udgivet bøger, og det her indlæg vil sikkert også glæde hans venner i Statens Kunstfond«, siger Alex Ahrendtsen.

DF er blevet en slags kongemager på kulturområdet med 15 måske 20 procent af stemmerne bag sig. Er det rimeligt med så stor indflydelse på kulturlivet?

»Det er vælgerne, der afgør det - ikke Peder Frederik Jensen. Sådan er det i et demokrati«.

Men det er kun et mindretal af befolkningen, og kultur skal vel være for alle mennesker - ikke kun for et bestemt geografiske område?

»Jeg forstår ikke din præmis, jeg er valgt til at repræsentere DF's vælgere. Det gør jeg så godt, som jeg kan. Jeg er en af de få, der kommer med udspil. De er gennemarbejdet, de bliver offentliggjort, og så starter diskussionerne. Hvis jeg ikke gjorde det, så passede jeg ikke mit arbejde«.

Så det handler om politik og at have 90 mandater?

»Ja, det er politik, og jo flere der bakker op, jo større er sandsynligheden for, at noget bliver gennemført«.

Peder Frederik Jensen frygter en fortsat beskæring af Statens Kunstfond?

»Hans indlæg har så lavt et niveau, at jeg ikke en gang ved, hvordan jeg skal finde derned. Jeg vil bare sige til den der kære forfatter, at han skal gå hjem og læse på fascismens historie. Jeg orker simpelt hen ikke at kommentere de der underlødige angreb«.

Synes du, at Statens Kunstfond har den størrelse, den skal have?

»Vi vil omprioritere. Vi har sagt, at i stedet for en central kunstfond vil vi have seks regionale kunstfonde«.

Hvordan skal pengene så fordeles – efter befolkningstal?

»Vi vil flytte filminstituttet, filmskolen, vi vil have flere markedsbaserede film. Der skal være færre kunstneriske projekter, vi vil styrke dansk kulturarv inden for film og meget mere«.

Hvad med de der seks regionale fonde – er deres størrelse sat efter befolkningstallet?

»Ja«.

Så undrer forfatteren sig over, at ingen politikere fra Folketinget mødte frem til kulturministerens årlige møde på Rødding Højskole?

»Og hvad så? Jeg var på Kulturmøde Mors, og jeg tror også, at jeg havde nogle møder i Odense. Jeg passer min valgkreds«.

Det var ikke et fravalg, du havde bare travlt?

»Ja. Bare fordi Peder Frederik Jensen for en gangs skyld har bevæget sig uden for Østerbro, så skal han ikke begynde at skyde med sine antifascistiske maskingeværer. Jeg forstår ikke en gang, at I gider skrive om det; det er så underlødigt«.