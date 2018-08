Forfatter: Kunstnerne må kæmpe, ellers taber vi til magthavernes fascistoide kontrolsyge

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Den overordnede dagsorden på kulturministerens årlige møde på Rødding Højskole var kunsten og kulturverdenens samfundsdeltagelse.

De inviterede talte en række forskellige kunstnere, forfattere, kultur- og museumsfolk og naturligvis et par forskere. Vi blev præsenteret for en række oplæg af forskellig karakter, nogle studiekredse om blandt andet armslængdeprincippet samt en mængde talks med kunstnere, der alle drejede sig om kunstens samfundsbidrag.

Der var ingen af de politiske ordførere til stede. Der er åbenbart for langt fra København til Sønderjylland for de folkevalgte. Det kan handle om, at kulturområdet er så lille et område, at de dybest set er ligeglade. Alle var for øvrigt inviteret.

Peder Frederik Jensen Født 1978. Bådebygger og forfatter til bl.a. novellesamlingen ’Banedanmark’, romanen ’Vold’, som han i 2017 var nomineret til Politikens Litteraturpris for, og senest monologen ’Skullfucking’.

Præmissen var fra politisk hold, at vi deltager for lidt. Det blev defineret på forskellig vis, men som udgangspunkt som et positivt ønske og savn. Hele vejen igennem refererede man tilbage til dengang, da kunsten tog ansvar i samfundet, og hele vejen igennem undrede jeg mig over, hvornår det lige var?

Det blev mere og mere tydeligt, at påstanden om, at vi ikke leverer nok, er en konstruktion, der bliver genfortalt, fordi den kan bruges som et populistisk udsagn, der skaber en modvilje mod kunst- og kulturverdenen og definerer os som dovne nassere, samtidig med at man politisk ved, hvor meget vi giver tilbage til økonomien og almenvellet i Danmark.

Den meget beskedne investering kommer tilbage til fællesskabet med kæmpe overskud. Det har blandt andre forfatteren Kaspar Colling Nielsen gjort rede for ved flere lejligheder, og samme Colling Nielsen redegør også for, hvor meget vi får ud af kunsten i disse dage – især internationalt, ved at påpege mængden af præmieret, oversat, kendt og berømmet kunst og andre kulturprodukter, vi eksporterer på forskellig vis, for ikke at tale om det faktum, at kunsten aldrig før er nået ud til så mange i vores samfund, som den gør nu.

Kunsten har det på mange måder godt, men der er stærke og populistiske interesser i at sige det modsatte, trods bedre vidende

Borgerne bruger og deltager i kultur som aldrig før, og kunsten har på mange måder integreret sig i forhold til at forbedre rammerne og indholdet i f.eks. socialsektoren, måske på en måde, hvor man ikke bemærker det direkte, men alligevel bliver påvirket af det. Et eksempel på dette er forfatteren Adda Djørup og psykiater Birgit Bundesen (med fleres) arbejde i psykiatrien, hvor litteratur integreres i de syges liv med succes. Det kunne også være det klassiske eksempel: Herlev Sygehus, der er fuldt dekoreret og farvesat af maleren Poul Gernes. Intet sted ser man med samme store kraft, hvordan billedkunsten kan implementeres direkte i velfærdsstaten.

Denne indirekte påvirkning er nok kunstens helt store bidrag, men det foregår på en ikke-aggressiv måde, der måske ikke er så tydelig i en overbrandet og overfortalt kultur.

Min påstand er, at hvis man tørrer vaselinen af linsen og fjerner sig fra de kalorielette og mavesure holdninger, har ambitionen med Kunstfonden og det, man kalder armslængdeprincippet, nemlig den simple regel, at politikerne sætter budgettet og derefter overlader kunsten og medierne til sig selv, sejret!

Det vil sige: Kunsten har det på mange måder godt, men der er stærke og populistiske interesser i at sige det modsatte, trods bedre vidende.

Det er den modfortælling, alle vi, der skaber, forsker og formidler, skal møde det politiske system med, og det er den fortælling, vi er nødt til at deltage i at sprede hos befolkningen. Jeg ser det som vores største og vigtigste ansvar, at vi kommer ud af reservatet og tager magten tilbage fra Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsen og ligesindede, og det gør vi kun, hvis vi når alle jer, der betaler skat, og som måske tror, at I ikke får noget tilbage på kulturområdet. Alle jer, der egentlig er positivt stemt over for kultur, og som forbruger det som aldrig før, men som samtidig er fanget i en falsk opfattelse af sammenhængen mellem det, man ser i fjernsynet, og det beløb, der investeres.

Danskerne får som sagt afsindig meget, men mange opfatter det ikke. Tv-serier, indkomst til staten fra turisme, gratis branding af velfærdssystemet i udlandet, skatteindtægter, museumsoplevelser, bøger, musik, arkitektur, infrastruktur, berømmelse for restauranter, design og you name it.

Den udskældte Statens Kunstfonds samlede budget er en tredjedel af budgettet på socialområdet i Vejen Kommune, der er på 1,7 milliarder. Det ved den almindelige dansker ikke, fordi en populistisk og aggressiv front i dansk politik har en klar dagsorden om at holde befolkningen uvidende og styret af fordomme, for på den måde at stække kunstnernes vinger i den offentlige mening.

Det handler om, at vi er uønskede, når det kommer til stykket, og hele præmissen om, at vi skal deltage mere, er falsk, for hvis vi deltager forkert (som DR har gjort med tv-serien ’1864’ og senest med ’Historien om Danmark’), bliver vi truet med at blive beskåret, domineret, lukket eller flyttet.

Det politiske miljø skaber en fortælling om, at vi ikke er nok deltagende i samfundet for på den måde at kunne kontrollere os og i den kommende tid gå benhårdt efter armslængdeprincipperne og kunsten og kulturens frihed. Politikerne vil ganske enkelt bruge vores platforme til at styrke deres egen politiske magt.

Bevægelsen er i gang – se blot frygten hos DR for at producere for rødt, eller se det nye udspil fra Dansk Folkeparti om filmforlig, med udflytning af filmskolen og Det Danske Filminstitut til Fyn – i øvrigt samme del af landet, hvor Alex Ahrendtsen går til valg.