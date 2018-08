Medregner alt fra teleindustri til shipping: Kulturborgmesters rapport til 250.000 kr. om kreativ kæmpevækst får hård kritik Ny analyse af den kreative økonomis størrelse i København hviler på tvivlsomme beregninger, mener fire økonomer. Borgmester vil bruge den til at øge investeringerne.

Der findes en stor, kreativ økonomi i hovedstaden, som ikke får den politiske opmærksomhed og støtte, som dens størrelse og økonomiske bidrag berettiger til, mener Københavns kulturborgmester, Niko Grünfeld (Å).

FAKTA Kreativ økonomi En ny analyse udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Seismonaut for Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune når frem til, at den kreative økonomi i Københavns Kommune i dag udgør 13 procent af arbejdspladserne i København. I årene 2010 til 2015 præsterede de kreative på et niveau, der overhalede det generelle erhvervsliv med en vækst i omsætningen på 44 procent mod 14 procent generelt. På samme måde var værditilvæksten i den kreative økonomi på 31 procent, og eksporten voksede med 102 procent imod 6 og 24 procent i det samlede erhvervsliv, lyder resultatet af beregningen. Vis mere

Med en ny analyse af den kreative økonomi i hånden vil borgmesteren derfor have styrket de kommunale investeringer i at forbedre de kreatives vilkår ved dette efterårs budgetforhandlinger.

»Vi har her en industri, der buldrer derudad, hvilket denne rapport grundlæggende fortæller. Her er vi i konkurrence med Stockholm, Berlin, Hamburg og Oslo, og vi skal investere og satse på den«, siger Grünfeld om rapporten, der er blevet fremlagt for hans eget kulturudvalg.

Men flere af analysens konklusioner og beregninger møder kritik fra en bred gruppe af økonomer, som har læst den på opfordring fra Politiken. Analysen får den kreative økonomi til at fremstå betydeligt større, end der er belæg for, lyder det.

44 kreative jobfunktioner er med

Analysen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Seismonaut, som har anvendt en nyere metode udviklet i England af innovationsfonden Nesta.

Ifølge rapporten udgør den kreative økonomi 13 procent af arbejdspladserne i kommunen, svarende til små 50.000 årsværk – og den har ifølge analysen udviklet sig væsentligt mere positivt end det samlede erhvervsliv i København fra 2010 til 2015. Omsætningen voksede med 44 procent mod 14 procent generelt, men også når det gælder den procentuelle værditilvækst og eksport overhaler den kreative økonomi det øvrige erhvervsliv med længder, fremgår det.

Den kreative økonomi fremstår betydeligt overvurderet Jossi Steen-Knudsen, senioranalytiker i Kraka

I stedet for som tidligere bare at se på brede kreative brancher er afsættet for analysen 44 kreative jobfunktioner: fra ’arbejde inden for pr’ over ’arbejde med grafisk og multimediedesign’ til ’kunstnerisk arbejde’ og ’ledelse af intern it’ for at nævne et par. Analysen medtager altså også kreative ansatte, som arbejder i andre, ikkekreative brancher. Hvad angår eksport, står de ikkekreative branchers kreative ansatte for 75 procent af eksporten i den kreative økonomi, fremgår det.

Er 10 ud af 100 medarbejdere defineret som kreative, antages de kort sagt at stå for 10 procent af omsætningen, værditilvæksten og eksporten, som dermed tages med i beregningen af størrelsen på den kreative økonomi i København. Men sådan kan man ikke slutte, siger professor i kulturøkonomi ved CBS, Trine Bille.

»Der er ikke en én til én-sammenhæng mellem antallet af medarbejdere, der er kreative, og den vækst, omsætning eller eksport, der skabes. Der er masser af andre faktorer, og det er jo bare ikke sådan, at fordi man ansætter en ekstra kreativ, så stiger værditilvæksten tilsvarende«, siger professoren.

Analysen nævner selv udvikling af ny teknologi som én faktor, uden at denne rykker ved selve beregningen. Men når ikkekreative virksomheder i skibsfarten, bankerne og i teleindustrien har succes, kan det lige så vel skyldes forbedret regnskabspraksis, om lagerforvaltningen kører i olie eller i skibsfartens tilfælde netop prisen på olien, lyder et par af økonomernes eksempler.

»At netop disse kreative ansatte skulle spille en speciel rolle i forhold til en virksomheds succes eller fiasko, påviser analysen ikke. Det giver ikke mening at gøre, som de gør«, siger Lars Andersen, direktør i AE-rådet, med opbakning fra cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen:

»En sådan beregning underbygger desværre et generelt billede af, at denne rapport kunstigt forsøger at booste den kreative økonomi«.