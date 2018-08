Afklippet hårlok fra 1868 fører til strid mellem britisk museum og den etiopiske regering Tøjet blev flået af en etiopisk kejsers lig og en hårlok klippet af hans hoved og bragt til England sammen med hundredvis af andre genstande, briterne havde neglet.

Nej, det er ikke skægget, den etiopiske regering og britiske National Army Museum strides om. Men det kunne det lige så godt have været.

Nu er det så i stedet en hårlok klippet af den etiopiske kejser Tewodros II, efter at han i 1868 skød sig selv for at undgå at blive taget til fange af de britiske styrker, der havde invaderet hans land og nedkæmpet hans hær.

Her 150 år senere er spørgsmålet så, om hårlokken er et legitimt krigsbytte og derfor kan udstilles på et britisk museum, eller om den er en del af etiopisk nationalarv og derfor bør returneres.

Egentlig invaderede briterne Etiopien for at befri gidsler – herunder den britiske konsul, som i to år havde været i lænker. Men det endte med, at briterne tog magten i landet.

Da kejseren ikke syntes, det passede sig for en fyr som ham at blive ført bort i lænker, valgte han en anden exit og skød sig. Og – for at det ikke skal være løgn – med en pistol, han havde fået i gave af britiske dronning Victoria.

Tøjet blev flået af hans lig og en hårlok klippet af hans hove og bragt til England sammen med hundredvis af andre genstande, briterne havde neglet.

Og de havde i sandhed taget for sig af de eksotiske retter. Femten elefanter og 200 muldyr skulle der til for at fragte tyvekosterne, som siden blev fordelt på hjemlige institutioner og museer.

Da den etiopiske ambassadør i april ifølge The Guardian besøgte museet, fjernede museets ledelse hårlokken fra udstillingen, og måneden efter drøftede bestyrelsen et etiopisk ønske om, at hårlokken returneres til Etiopien og anbringes sammen med de øvrige jordiske rester af kejseren i Den Hellige Treenigheds kloster ved Quara.

Svaret ventes i morgen, fredag.