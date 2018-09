Næste uges kultur: Sex, kærlighed og alt det besværlige bøvl

FILM

Den dag på stranden. Instr. Dominic Cooke. Biografpremiere 6. september

Ian McEwans roman ’On Chesil Beach’ er en knusende lille genistreg. En fortælling om, hvor tragisk besværlig kærligheden kunne udvikle sig på en tid og et sted, hvor konventionerne lod unge mennesker mødes og blive gift uden at ane et kvidder om, hvad sex gik ud på.

Kilde: MIRACLE FILM

Det er ikke den nemmeste bog at filmatisere, men måske går det med Saoirse Ronan i den ene hovedrolle. (sko)

BEAT

Paul Simon: In The Blue Light. Nyt album ude 7. september

Efter at have sagt farvel til fans i Europa med sin afskedsturné, ’Homeward Bound’, er Paul Simon ved at gøre klar til det endelige punktum 22. september, hvor han giver sin sidste koncert på Flushing Meadows Corona Park i barndomskvarteret Queens. Og som en slags medfølgende afskedsgave udgiver Simon sit fjortende album, hvor ti sange fra hans bagkatalog er blevet omarrangeret og genfortolket.

Sange som ’Some Folks’ Lives Roll Easy’ og ’Can’t Run But’, der ifølge Simon selv er oversete eller ikke helt færdige, men nu har han taget sig »tid til at finde ud af, hvad det var, jeg egentlig ville sige med dem, eller til at indse, hvad jeg tænkte, og gøre det lettere at forstå«. (Sim-L)

KUNST

Hadets sange. Den Frie Udstilling. Fra 8. september

Den Frie Udstilling blænder op for en usædvanlig totalinstallation, som Marie Rosendahl Chemnitz og Tue Biering har skruet sammen omkring temaet had – alt det og alle dem, som vi hader, eller som hader os! Frem til 22. september invaderes bygningen af virkelighedens netkrigere, hvis had kan gå på diverse samfundsgrupper, politiske grupperinger, trosretninger, miljøaktivister, seksuelle mindretal – eller flertal etc. Kirstine Fogh Vindelev er komponisten og sangskriveren, der har sørget for tonerne og ordene i hadets mange sange, Rune Abel Aagaard har stået for lyddesignet og Martin Danielsen Barnung for lyset. ’Hadets sange’ er dels en installation, som kan ses i Den Fries åbningstid tirsdag til søndag kl. 12-18, dels et korværk, som kun kan opleves i aftentimerne kl. 20-22.30 mandag til lørdag (billetter til aftenforestillingen købes direkte via teaterbilletter.dk). (pmho)

STANDUP

Christian Fuhlendorff går over i historien 2. Folketeatret. Premiere 6. september

De fleste standupkomikere er historiefortællere. Men meget ofte fortæller de først og fremmest deres egen historie, fordi genren nærmest tilsiger dem at gøre det. Ja, det er nærmest definitionen på standup, at en person står med en mikrofon og fortæller fragmenter fra sin tilværelse med indlagte morsomme observationer.

Christian Fuhlendorff lader det imidlertid ikke blive ved det. Efter i en årrække at have underholdt med brudstykker fra sin dagligdag som både forhenværende hashmisbruger og småbørnsfar samt parcelhusejer og motionsløber går han til den store historie, vores fælles verdenshistorie. I foråret fik publikum første halvdel af verdenshistorien, og nu er turen så kommet til del nummer 2. Og det er rimeligt nok, idet der jo er tale om en længere fortælling med mange vigtige begivenheder. (palle)