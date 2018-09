Henrik Palle: Det er prisværdigt, at DR og Lund Madsen sætter fokus på selvmord i Danmark. Men programtitlen er altså ufrivilligt komisk

Det er skræmmende at erfare, at der årligt er mere end 12.000 mennesker i Danmark, som forsøger at slutte deres liv før tid. Og lige så rystende, at det lykkes for et par stykker om dagen.

Alene af den grund er det prisværdigt, at DR i samarbejde med Livslinien – en døgnåben service for mennesker med selvmordstanker – stiller skarpt på fænomenet selvmord ved i en række udsendelser at lade forskellige mennesker fortæller deres historier om enten egne eller slægtningens forsøg. Med psykiateren Merete Nordentoft som ekspertvidne indimellem.

Det er fint, værdigt og lavmælt fjernsyn, som heldigvis ikke svinger nogen moralsk pegepind eller grådkvalt lamenterer tragikken i den sorte udgang fra livets vej. Man tager udgangspunkt i, at selvmordet findes, og at nogle vælger at bruge det som afslutning på deres tilværelse af den eller den anden årsag, men at oplysning og åbenhed måske kan medvirke til at nedbringe antallet af selvmord. Og ikke mindst aftabuisere fænomenet.

For det er jo stadig væk sådan, at selvmord ikke omtales i dødsannoncer og er omgærdet med en ganske betydelig berøringsangst, som medvirker til at traumatisere de efterladte, der i forvejen har det ganske hårdt. Så det er alt sammen meget fint.

Når vi så alligevel ikke er helt begejstrede for initiativet her på anmelderpinden, har det at gøre med produktionen som sådan.

Programmets titel er i sin fulde længde: ’Jeg vil dø – med Anders Lund Madsen’. Og selv om jeg nærer den dybeste respekt for bemeldte herre som journalist og fænomen, tenderer det ærlig talt det ufrivilligt komiske i en sammenhæng, hvor den slags er gift.

Han fremstår som selveste den lueforgyldte empati, og det er han da også, når han i samtalerne får tårer i øjenkrogene eller sidder medfølende på gulvet i et nydeligt lysegråt jakkesæt; men når så de enkelte cases præsenteres af Jørgen Leths velkendte og velmodulerede stemme, går der altså kendis i den.

Begge d’herrer er brillant dygtige, men de er også så tilpas brugte, at deres aura er en anelse for luvslidt til at lade sig anvende i en journalistisk sammenhæng, der fokuserer på noget så tragisk som selvmord. Såvel den indledende som den afsluttende speak ved Lund Madsen er både professionelt afleveret og velment, men sandelig også for patosfyldt til ikke at falde i banalitetens grøft.

Ikke desto mindre og akkurat lige så fortærsket: Vi bliver nødt til at tale om de svære ting. Så tak for serien.