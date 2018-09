Inspirerende bog om forfatter Martin A. Hansens indsats i modstandsbevægelsen skæmmes af både sproglig og faktuel sjusk Martin A. Hansens bidrag til besættelsens undergrundspresse og til efterkrigsdebatten belyses i en interessant bog – med mange fejl.

Utroligt at tænke på: at den illegale presse 1942-45 omfattede 600 blade i et oplag på i alt ca. 26 millioner. Det mest intellektuelle af dem var Folk og Frihed, der tog store moralske og politiske spørgsmål op, og det fik Martin A. Hansen ind i kampen.