Pool-mesterværk kan slå rekord som dyreste maleri af en nulevende kunstner Maleriet 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' er sat til salg for 510 millioner kroner.

Udsigten med de grønne bakker bag manden, der kigger ned i swimmingpoolens klare vand, ligner i sig selv en million.

Men hele scenariet, der udspiller sig på David Hockneys 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' kan nu vise sig at være meget mere værd.

Det amerikanske auktionshus Christie's annoncerede torsdag, at maleriet til november skal sælges, og prisen er på forhånd sat til 80 millioner dollars - 510 millioner kroner. Bliver billedet fra 1972 solgt for det beløb, vil det slå rekorden for det dyreste maleri, der er lavet af en nulevende kunstner. Det skriver The Guardian.

Værket forestiller David Hockneys ekskæreste Peter Schlesinger, som kigger ned på en ukendt skikkelse i poolen.

Det er angiveligt milliardæren Joe Lewis, der også ejer størstedelen af den London-baserede fodboldklub Tottenham Hotspur F.C., som vil sælge maleriet.

Tidligere rekord på 330 millioner

Rekorden, der står for skud, tilhører for tiden amerikanske Jeff Koons. Hans skulptur 'Balloon Dog' - der forestillede en forvokset ballonhund - blev i 2013 solgt for 58,4 millioner dollars, svarende til ca. 330 millioner kroner med datidens valutakurs.

Det hidtil dyreste maleri af 81-årige Hockney er oliemaleriet 'Pacific Coast Highway and Santa Monica', der tidligere på året blev solgt for 182 millioner kroner.

Alex Rotter, der er chef for efterkrigs- og samtidskunst ved Christie's, kalder 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' for »et af de største mesterværker i moderne tid«.

Bliver det solgt til den anslåede værdi, er der stadig et stykke op til verdens dyreste maleri, Leonardo da Vincis 'Salvator Mundi', der sidste år blev solgt for 2,8 milliarder kroner.