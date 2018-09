Amerikanske museer favoriserer hvide kunstnere Afroamerikanske kunstnere er stadig voldsomt underrepræsenteret på de amerikanske museer, viser opgørelse.

Afroamerikanere udgør 12 procent af den amerikanske befolkning.

På de amerikanske kunstmuseer har de historisk set været underrepræsenteret, og museerne favoriserer i høj grad stadig hvide kunstnere, både hvad angår kunstindkøb og udstillinger.

Siden 2008 har værker af afroamerikanske kunstnere udgjort 2,4 procent af museernes samlede erhvervelser. I samme periode har udstillinger med afroamerikanske kunstnere udgjort 7,6 procent.

Det viser en opgørelse foretaget af Artnet News og kunstkonsulentfirmaet Other Words.

»Hvis du har med samtidskunst at gøre, er det indlysende, at mange af de mest interessante kunstnere er afroamerikanske. Og du indser, at der altid har været vigtige afroamerikanske kunstnere, selv om museerne ikke har været så opmærksomme på dem, som de burde«, udtaler Glenn Lowry, der er direktør for Museum of Modern Art (MoMa) til Artnet News.