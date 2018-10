1320% mere streaming: Kim Larsen stormer frem på danske musiktjenester Kim Larsen døde i går i en alder 72 år. I dag hylder danskerne ham ved at lytte til hans musik, og det har fået sangeren til at storme ind på alle hitlister.

I dag hylder vi Kim Larsen med tændte lys i gaderne, et sidste farvel på Twitter og ved at lytte til hans musikalske guldæg, som Politikens Erik Jensen skriver det i nekrologen over danmarkshistoriens måske mest populære kunstner:

»Ingen har lagt eller kommer til at lægge så mange musikalske guldæg i den fælles danske jukeboks eller digitale playliste, hvorfra vi heldigvis kan blive ved at trække et nummer til hver en lejlighed ud«.

Og det er netop, hvad danskerne har gjort siden i går, hvis man ser på danske musiktjenester mandag. Kim Larsen stormer nemlig ind på på album- og singlehitlisterne:

»Siden i går kan vi se, at streamingen af Kim Larsens numre er steget med 1320% på Spotify i Danmark«, siger Fredrik Westin, Nordic Communications Manager i Spotify Danmark.

Tidligt mandag oprettede den svenske streaminggigant Spotify playlisten 'This is: Kim Larsen', som hylder sangeren med 62 af hans største sange. Efter et par timer havde playlisten over 18.500 følgere.

Stormer frem over alt

Ifølge YouSee Play, der har flere end 400.000 brugere, har musikeren også fejet de fleste andre af banen her og taget 28 pladser på deres liste over mest streamede sange søndag. Og det fortæller noget om Kim Larsens gennemslagskraft, siger Pelle Svindborg, musikredaktør hos YouSee Music, til Ritzau:

»Vores brugere har i høj grad haft lyst til at mindes vores danske nationalskjald og har lyttet til både Kim Larsens og Gasolins mange ikoniske sange«, siger han.

Tjenestens egen playliste med Kim Larsen-numre var den mest lyttede hele søndagen. Og de tre mest streamede sange var klassikerne 'Om lidt', 'Jutlandia' og 'Midt om natten'.

Kim Larsen dominerer også toplisten på iTunes, hvor 'Om lidt', 'Pianomand' og 'This is my life' er de tre mest solgte sange lige nu. Han topper også på albumlisten, hvor 'Guld og Grønne skove: Greatest hits' og 'Værsgo' ligger øverst. Sidstnævnte album beskriver Erik Jensen som et de vigtigste i Kim Larsens karriere.

Han skriver, at klassikeren 'Værsgo' fra 1973, stadig står som den søjle, enhver singer-songwriter læner sig op ad, når man skal begå sig på dansk. Her var solidariteten med de skæve eksistenser, eksistentialisme som mundret hverdagspoesi og kærlighedserklæringerne til livet og kvinden, Kim Larsen siden gjorde til sit univers.