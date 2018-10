Le Chéf fylder 60: Han satte Danmark på det gastronomiske verdenskort Daniel Letz blev kaldt til Danmark for at lære danskerne at spise fransk. I dag runder 'Aladdin fra Alsace' 60 år.

60 år i dag:

Allerede som dreng vidste Daniel Letz, hvad han ville være: kok eller gartner. Han ville dyrke æbler, som de gjorde på gården i Ittenheim, og omsætte dem i tarte aux pommes, som hans bedstemor lærte ham at lave. Daniel kom til at opfylde sandheden i, hvad den trestjernede michelinkok Jean-Paul Haeberlin fra et af Frankrigs berømmeligste madtempler, l’Auberge de l’Ill i Illhauseren, engang sagde, da jeg og Jonna Dwinger interviewede ham til Politiken: Drengene i Marseille vil til søs, drengene i Alsace vil til komfuret ...

Det var i slutningen af 1970’erne, og Daniel kunne meget vel have været en af Haeberlins håndgangne mænd i køkkenet, uden at vi vidste det, mens vi sad og spiste Crêpe Mireille Mathieu, for han var allerede godt på vej med sit diplom fra hotelskolen i Strasbourg og omveje ad de bedste steder som Troisgros i Roanne og Tour d’Argent i Paris.

Derfor var Monsieur Haeberlin heller ikke i tvivl om, hvem han skulle sende til Danmark for at opfylde Lene og Sven Grønlykkes anmodning om at få tilsendt et ungt talent, som kunne indgå i deres bestræbelser for at gøre danskerne spisemodne for den symfoni af smag, fantasi og fornuft, de stod for – og som blev forbillede for udvikling af en gastronomisk kultur, der har været banebrydende for alt, hvad der siden har været med til at skabe en mangfoldighed og nytænkning. Kort sagt: Sat os på verdenskortet.

Det bidrog Daniel Letz til, da han som ung køkkenchef på tidens absolut ypperste – og dyreste – spisehus Kong Hans ikke bare fik fem kokkehuer i nærværende avis, men også trak den første Michelinstjerne til byen.

Hans køkken var fransk, men i overensstemmelse med alt, hvad mark og skov og havn i Danmark kunne byde på. Han havde sin egen svampeleverandør, der kom med sine fund og lignede et væsen ud af Grimms eventyr, limfjordsøstersen fik sin renæssance side om side med kammuslingerne.

Chef i køkkenet og chef i forretningen, Daniel Letz er suveræn i begge roller

Da Daniel tog på studietur til den fjernøstlige London-restaurant Tiger Lee i Chelsea, kom han hjem med sin helt egen signaturret, Hummer Tiger Lee, der fik Berlingskes madskriver til at udnævne ham til »fusionskøkkenets danske stamfader«.

I årene som chef i Vingårdsstræde (1983-90) formelig regnede det med appelsiner i turbanen på denne Aladdin, naturens muntre søn, fra Alsace. Hædret af Det Gastronomiske Akademi, Bedste Danske Restaurant i Spiseguiden 1992, Läkerols Kulturpris, der aldrig før var givet til kogekunsten, men til koryfæer som Jørn Utzon, Knud V. Jensen og Elsa Gress.

Steg det Daniel til hovedet? Nej, men det sled på hofterne. En medfødt svaghed i leddene blev for pinefuld til at være på benene fra klokken seks morgen til midnat. Han er hårdtarbejdende og kompromisløs. Derfor videre, men på en anden måde.

Den udgave af røget laks, han havde udviklet ud fra rygeovnen i Kong Hans Kælder, kan have været tændsatsen til indtoget på Skt. Jakobs Plads på Østerbro, hvor han først kaprede et nedslukket værftshus og siden en tidligere brandstation. Laksen var allerede svømmet ud i verden og blevet berømt i Paris, serveret af hans gamle elev Peter Thulstrup i La Petite Sirene i 9. arrondissement og siden anmeldt i Le Monde og nu spist i en produktion på 50 tons om året vidt og bredt.

Restaurantens køkken har sit udgangspunkt i Daniels franske grundbegreber, noget der ikke mindst tiltrak den afdøde prinsgemal, der gerne holdt julefrokost for sit personale på stedet.