Næste uges kultur: Rå gangsterthriller med Dar Salim, Danica Curcic og en arret Lars Ranthe i hovedrollerne har premiere hos TV 2

TV

Christopher Boe: Kriger. Kan ses på TV 2 Play. Premiere 8. okt.

Den tidligere avantgardist Christopher Boe er i vælten for tiden. For dels er han biografaktuel som instruktør af den fjerde og ifølge Kim Skotte også hidtil bedste film på grundlag af Jussi Adler Olsens krimier, dels er han hovedmanden bag thrillerserien ’Kriger’, der er blevet til i samarbejde med Gyldendals skønlitterære forlagschef, Simon Pasternak, der både er prisbelønnet krimiforfatter og såmænd også var med til at skrive hr. Boes ’Spies og Glistrup’ for en lille håndfuld år siden.

’Kriger’ handler om en mandlig soldat, der infiltrerer en kriminel rockerbande i et forsøg på at gøre afbigt i forhold til en kvinde, hvis afdøde mand han var udsendt sammen med.

Det bliver en farefuld rejse ind i forbrydelsens og voldens mørke hjerte, hvor kun broderskabets egne regler råder. Den mandlige hovedrolle som krigeren CC spilles af Dar Salim, og som hans bedste soldaterkammerats enke er Danica Curcic sat i scene. Ved siden af dem optræder Lars Ranthe som psykopatisk gangsterboss med arret øje og et temperament, der ikke lader James Cagneys Cody Jarrett i ’White Heat’ meget efter i antændelighed. Det lover mere end godt. (palle)

BEAT

Kurt Vile: Bottle It In. Ude 12 okt.

Det er ti år siden, den mærkværdige multiinstrumentalist og sanger Kurt Vile fik sit gennembrud med debutalbummet ’Constant Hitmaker’, en titel, som har vist sig at være profetisk, for på alle Kurt Viles udgivelser gemmer sig de fineste mumlende, men melodiske perler.

Kurt Vile gemmer sig muligvis bag sit lange hår og virker beskeden og jordnær, men han er en af moderne rocks mest opfindsomme og profilerede sangskrivere med en kæmpestor og trofast fanskare verden rundt. I 2017 udgav han albummet ’Lota Sea Lice’ sammen med den musikalske sjæleven og slægtning Courtney Barnett. Barnetts hypokondriske lyrik og Kurt Viles eminente og til tider mærkelige sangskrivertalent viste sig at udgøre en magisk alliance.

Nu er Kurt Vile tilbage på egne ben, og det lyder på de første singler, ’Bassackwards’ og ’Loading Zones’, som om han er vendt tilbage til det særprægede og legende lydudtryk, han fumlede med på sine første ep’er. (loo)

FILM

Shoplifters. Instr. Hirokazu Kore-eda. Premiere 11. okt.

Det er altid en begivenhed, når årets guldpalmevinder får dansk premiere. Den myreflittige japanske instruktør Kore-eda vandt efter flere tilløb Guldpalmen med ’Shoplifters’.

Kore-edas speciale er specielle familiefilm gerne i udkanten af det japanske samfund. ’Shoplifters’ er ingen undtagelse. I filmen følger man en uortodoks ’familiebande’, der er glad for børn og langfingret initiativrigdom. (sko)