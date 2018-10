DSB sætter ekstra togvogne ind omkring København: Et væld af kunstnere fortolker Kim Larsen på Rådhuspladsen søndag Love Shop, Caroline Henderson og Oh Land er blandt de mange musikere, der sætter lyd til nationalskjaldens enorme katalog, når Kim Larsen søndag hyldes med en koncert på Rådhuspladsen i København, arrangeret af DR.

'Kvinde min', ' Om lidt' og 'Langebro' er alle sange, som Kim Larsen-fans og forbipasserende får mulighed for at synge med på i morgen.

Danske kunstnere såsom Magtens Korridorer, Rasmus Nøhr, The Minds of 99, Love Shop og Caroline Henderson står klar kl. 19.30-21.00 på den allerede opstillede scene på Københavns Rådhusplads. Klar til at fortolke Kim Larsens udødelige klassikere og byde op til fællessang.

Mindekoncerten ’Som et strejf af en dråbe – Danmark synger farvel til Kim Larsen' er arrangeret af DR. Den kommer i kølvandet på, at tusindvis af danskere med fakler og sang fredag gik side om side for at mindes og ære Danmarks nationalskjald, Kim Larsen, der gik bort søndag, efter at han længe havde været syg af kræft.

Han blev 72 år.

DSB indsætter ekstra vogne

Foruden de førnævnte kunstnere vil også Kwamie Liv, Kira Skov, Mette Lindberg, Mattias Kolstrup, Carl Emil Petersen, Rasmus Walter, Oh Land, Dorthe Gerlach samt DR's pigekor fortolke Kim Larsens sange.

Morgendagens mindekoncert med de mange kunstnere kan forventes at tiltrække mange mennesker, men Københavns Politi vil ikke meddele, hvor mange tilskuere de forventer, eller om tilstrømningen af mennesker ventes at skabe trafikale problemer. Men da Kim Larsen fredag blev hyldet med mindeoptog i flere af Danmarks større byer, anslog politiet, at op mod 30.000 mennesker deltog i den københavnske udgave, der startede på Gasolins arnested, Christianshavn.

Det betød, at der ved endestationen på Nytorv og Gammeltorv ikke var plads til alle, og derfor opfordrede Københavns Politi til, at man ikke nødvendigvis fortsatte, men fordelte sig ad andre veje.

Ifølge DSB kan det være en god idé at væbne sig med tålmodighed, hvis man tager toget til koncerten. Der vil være øget rejsetid på grund af sporarbejde og mange mennesker, oplyser DSB til Ritzau.

Med ekstra vogne på S-tog, fjern- og regionaltog samt mere personale på belastede stationer forsøger DSB at gøre så meget som muligt for, at rejsen forløber godt.

»Det kan blive særdeles travlt - både i forbindelse med udrejsen, men især når formentlig mange tusinde mennesker skal rejse væk fra Rådhuspladsen igen«, siger informationschef for DSB Tony Bispeskov til Ritzau.

Derudover vil trafikken på flere veje blive påvirket.

Dele af H.C. Andersens Boulevard ved Rådhuspladsen samt dele af Vesterbrogade vil være spærret fra klokken ti lørdag aften til klokken seks mandag morgen.

Kim Larsen er det mest danske, vi har

DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme siger til Ritzau, at »DR er forpligtet til at skabe det rum, hvor danskerne kan samles som nation«.

»Kim Larsen og hans sange er nok noget af det mest danske, vi har, og jeg tror, at det er derfor, der er så stort behov for at hylde ham, mindes ham og sige ordentlig farvel«.

Radio- og tv-vært Mads Steffensen er vært for arrangement, der bliver sendt direkte på DR1 og P4, og som kan streames på DRTV. I Odense, Aalborg og Aarhus vil det være muligt at følge koncerten ved storskærmsarrangementer.