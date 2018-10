Kulturministeren til DF: Glem alt om udflytning af filminstitut og filmskole Til gengæld skal der afsættes yderligere 69 millioner kroner til regionale filmfonde. Samtidig skal filminstituttet have større frihed til selv at bestemme, hvilke typer af film der skal have støtte, siger Mette Bock.

Dansk Folkeparti kan godt skyde en hvid pil efter sine drømme om at flytte både Det Danske Filminstitut og Den Danske Filmskole til Vestdanmark. Kravet har ellers en central plads i det udspil, DF er kommet med til filmaftalen for de kommende fem år – 2019-2023.

Partiet mener, at det både vil være billigere og bedre for filmdanmark, hvis de to institutioner lå i eksempelvis Svendborg på Fyn. Men den diskussion afviser kulturminister Mette Bock (LA) på forhånd i forbindelse med forhandlingerne, der begyndte tirsdag.

FAKTA Regeringens udspil til filmaftale Regeringen indledte tirsdag forhandlingerne om, hvordan filmstøtten skal fordeles i perioden 2019-2023. Regeringen vil samlet bruge lige så meget på film som i dag – 560 mio. kr. årligt – og lægger op til, at Det Danske Filminstitut får større frihed til at fordele pengene. Dog vil regeringen afsætte 47,4 mio. til de regionale filmfonde og reservere yderligere 69 mio. til nye tiltag fra regionale filmfonde. Regeringen fastholder, at der årligt skal bruges 32 mio. kr. på talentordningen New Danish Screen. Og 25 procent af alle tilskudsmidler skal bruges på film til børn og unge. Vis mere

»Her diskuterer vi ressourcer, ikke hvor institutionerne skal ligge«, siger ministeren.

Hun mener heller ikke, at det vil være nogen god ide bare at flytte de to nationale filminstitutioner.

»Skal man lave udflytninger, så skal det foregå i bølger, som de to større udflytninger, regeringen har gennemført«, siger hun.

Men Dansk Folkeparti giver ikke op, siger kulturordfører Alex Ahrendtsen.

»Så må vi finde et andet bord at drøfte den udflytning ved. For den vil gavne dansk film og frigive midler«, siger han.

Til gengæld vil Mette Bock ikke på forhånd afvise Socialdemokraternes forslag om, at Filminstituttet skal oprette en filial i Aarhus.

»Er der aktiviteter, der kan foregå der, må vi se på det. Men så må Socialdemokraterne prøve at forklare, hvad de mener, der bør laves fra Aarhus«, siger Mette Bock.

For regeringen og kulturministeren vil styrke den del af filmbranchen, der ligger i provinsen.

I forbindelse med medieforliget er det allerede besluttet, at de to regionale filmfonde, FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje, tilsammen skal have øget tilskuddet med 35 millioner kroner årligt. Tilsammen får de så 47,4 millioner kroner årligt i støtte.

Derudover ønsker Mette Bock, at der reserveres yderligere 69 millioner kroner, så også andre områder i landet kan oprette filmfonde og få støtte. Kravet er dog, at der også spyttes kommunale penge i fondene.

»Får man en ide om at lave en filmfond i eksempelvis Aalborg, så skal der være mulighed for at bide til. For det er lykkedes de to eksisterende filmfonde at geare pengene til temmelig meget mere, end de får i støtte. Og samtidig har man fået en rigtig god lokal forandring«, siger Mette Bock.

DR og TV 2 er ifølge medieforliget fra juni ikke længere forpligtet til at investere i dansk film. Til gengæld bliver filmstøtten øget med 120 millioner kroner.

Og 69 af dem skal kunne bruges på nye regionale filmfonde eller skydes ind i de to eksisterende filmfonde, hvis kommunerne samtidig øger tilskuddet til dem.

Frihed til Filminstituttet

Helt overordnet mener kulturministeren og regeringen, at man skal imødekomme Filminstituttets ønske om større fleksibilitet.

Instituttet skal have langt større frihed til selv at afgøre, hvordan midlerne skal fordeles mellem kommercielle markedsorienterede film, kunstneriske film, tv-serier, store, dyre produktioner og helt små lavbudgetfilm.

I dag er der en masse forskellige kasser målrettet de forskellige typer af film, ofte med krav om, hvor meget der skal laves på hver ordning.

For eksempel markedsordningen, der støtter film som ’Far til fire i solen’ og ’Journal 64’, og konsulentordningen, der støtter mere kunstneriske film som Lars von Triers ’The House That Jack Built’ og ’Ditte og Louise’ og lavbudgetfilm som thrilleren ’Den skyldige’.

»Mit oplæg er, at vi ikke skal lave mål for antallet af film, der skal laves på de forskellige ordninger. Det skal instituttet selv kunne afgøre i højere grad end i dag«, siger Mette Bock, der også vil give Filminstituttet frihed til at bruge større beløb på meget store film.

Nedtur for dansk film

I de seneste par år har dansk film mistet markedsandele til amerikanske film og ligget helt nede på 20 og 21 procent af de solgte billetter i biograferne. De foregående år lå den danske markedsandel på mellem 27 og 30 procent.