»Når hver dag er dommedag, bliver dommedag hverdag«: Roman om en økologisk selvmorder er morsom på en stilfærdig måde Velskrevet, fantasifuld, men lidt for meget om det mest slidte emne i nordisk litteratur. Carl Frode Tillers roman er indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris i år.

FOR ABONNENTER

Trønderpletlav, granfiltlav, kastanjelav, kystkantlav, trøndertrustlav er ved at forsvinde fra den norske regnskov – vidste I forresten, at der er regnskov i Norge? Disse laver forsvinder, hvis den norske regnskov bliver udryddet. Sker det, forsvinder de fra verden i det hele taget. For altid.