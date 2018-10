Efter knap et årtis ventetid: Nyt cowboyspil er et mærkeligt, mirakuløst mesterværk Alle er enige om, at det længe ventede ’Red Dead Redemption 2’ er et mesterværk. Men der kan opstå problemer, når man er så tæt på perfektion.

»Et mesterværk«. »Tæt på et mirakel«. »Barren er hævet på ny«.

Det er ikke små roser, spilanmelderne smider efter Rockstar Games’ nye cowboy-actionspil ’Red Dead Redemption 2’, der udkom fredag.

Fans har ventet på spillet i knap et årti, og forventningerne har været skyhøje. Men anmelderne er alle blæst bagover af spillets detaljerigdom, dybde, intensitet og evne til at engagere spilleren i tilsyneladende hverdagsagtige trivialiteter.

Umiddelbart kedelige pligter cementerer verden

Danske Gamereactor skriver, at det er sjældent, at et spil formår at få spilleren til at holde af så stort et udvalg af karakterer som her. Ifølge anmelderen »kan man ikke undgå at føle et stort ansvar for deres sikkerhed. Et resultat af konstant klog og velskrevet dialog. Der er kælet for selv de mindste narrative detaljer«.

Amerikanske IGN giver spillet topkarakteren 10.

Her fremhæver man den autentiske dybde i spillet. Spilleren tvinges ned i tempo, når man skal strigle sin hest, sørge for at spise, så man ikke bliver fed og vente på, at kaffen er brygget færdig, før man kan drikke den.

Der findes 40 forskellige typer af fisk, man kan prøve at få på krogen.

Aktiviteter, nogle unægtelig vil føle som kedelige pligter. Men ikke desto mindre pligter, der er med til at gøre spillet »så kompromisløst, at det er svært at finde ud af, hvor man skal starte en diskussion«.

»Det er en smuk skildring af en grim historisk periode, der er tålmodig, poleret og enormt sjov at spille, og samtidig er kombineret med Rockstars bedste historiefortælling til dato«.

Britiske The Guardian giver spillet fem stjerner og fremhæver skuespillerne bag.

Ofte falder præstationerne lidt til jorden, når så mange skal levere i et spil, der som ’Red Dead Redemption 2’ tager omkring 60 timer at gennemføre. Men her er der ligefrem »uventet bredde« i skuespilpræstationerne.

Naiv tilgang til slaveri og KKK

Polygon er en af de få, der kommer med en smule kritik.

De kalder spillet et af »de mærkeligste, mest ambitiøse og forvirrende spil i dette årti«. For spillet er ifølge anmelderen tæt på at være perfekt, men problemet er, at det gør det mere disharmonisk, når spillets interne logik fejler.

For når spillet giver mulighed for, at man kan interagere med alle de computerskabte figurer, forventer man noget. Som da en fange tigger anmelderen om mad, men han ikke har mulighed for at give ham noget brød, selv om han står med det i hånden. Fangen reagerer ligefrem og bliver sur, da han selv spiser det.

»Det er frustrerende, at jeg havde så få muligheder for at vise empati og medfølelse«, skriver han.

Som man forventer, kan man også få lov til at røve banker, skyde med seksløbere og vælge den cowboyhat, man selv synes er fedest.

Derudover mener han, at Rockstar Games’ fremstilling af tidens slaveri, racisme, de indfødte og Ku Klux Klan er lidt for naiv og til tider decideret skadelig.

Polygon og The Guardian skriver også, at det trods spillets suverænitet er svært helt at glemme den nylige historie om, at medarbejderne blev presset til hårde arbejdsuger for at få spillet færdigt.

»Alle, der har bidraget til spillet, burde være stolte af dem selv«, skriver The Guardian.