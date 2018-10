Fyret rektor: »Det kan være svært at ændre på kritikernes opfattelse, når det ofte er årevis siden, de overhovedet har været på skolen« Henvendelse fra 55 forfattere har fået Forfatterskolens bestyrelsesformand til at fyre rektor Jeppe Brixvold og iværksætte en whistleblower-ordning. Brixvold mener ikke, kritikernes agenda er at tjene skolen bedst muligt.

For 11 dage siden henvendte 55 forfattere sig i et fælles brev til Forfatterskolens bestyrelse, hvori de opfordrede til, at der »ryddes op i miljøet på skolen«, så der kan blive sat en stopper for »de mange vedholdende rygter«, som ifølge afsenderne omgiver institutionen.

Skrivelsen indeholder ifølge Berlingske, som er i besiddelse af brevet, ingen konkrete anklager mod enkeltpersoner, men ikke desto mindre er Forfatterskolens rektor gennem de seneste tre år, Jeppe Brixvold, nu blevet fyret.

I en Facebook-opdatering skriver Jeppe Brixvold, at der i brevet fra de 55 forfattere nævnes »rygter om sexchikane«, men at han ikke er bekendt med konkrete rygter, og at han heller ikke er blevet præsenteret for disse af bestyrelsen.

Vi har stillet hovedpersonen en række spørgsmål, som han har ønsket at besvare på mail.

FAKTA Jeppe Brixvold Født i 1968. Uddannet i litteraturvidenskab ved Aarhus Universitet samt fra Den Danske Filmskoles Manuskriptforfatteruddannelse. Blev i september 2015 ansat som rektor på Forfatterskolen som afløser for Pablo Llambias. Har blandt andet udgivet bøgerne 'Ja, Daniel', 'Hvirvler' og 'Forbrydelse og fremgang'.

Hvad er din umiddelbare reaktion på din fyring?

»Jeg har det fint med den. Jeg ved jo, hvad den handler om, og hvad den ikke handler om. Ganske kort sagt har der ikke været en eneste sag om sexchikane eller overhovedet mistanke om det i de tre år, jeg har været rektor«.

Har du kendskab til adfærd de seneste tre år, der overskrider Forfatterskolens adfærdspolitik?

»Ja, to tilfælde, som skolen har været nødt til at reagere på. Ét omhandlende alkohol, og ét omhandlende andre rusmidler«.

Hvordan kan 55 forfattere angiveligt sidde inde med en viden om problematiske forhold, uden at du som rektor gør det?

»De siger jo ikke, at de sidder inde med viden. De siger, at der er rygter i omløb, og så opfordrer de til, at man kaster lys over, om der noget om rygterne. Jeg hører da også rygter, men det er da noget helt andet end viden«.

Kritikernes agenda er ikke at tjene skolen bedst muligt

De 55 forfattere gør brug af generelle termer i deres brev – er det problematisk, at de ikke konkretiserer bestemte hændelser og i stedet tager udgangspunkt i rygter?

»Det ville være problematisk at anklage nogen eller at forsøge at beskrive faktuelle forhold i en hvilken som helst sag på baggrund af rygter. Rygter befinder sig per definition på et andet niveau end sandheden«.

Føler du, at du hæfter for fortidens synder?

»I hvert fald er det rigtigt, at jeg tror den kritik eller rygtedannelse, som retter sig mod skolen pt., i høj grad handler om fortidige tilstande på skolen«.

»Det kan være svært at ændre på kritikernes opfattelse, når det ofte er årevis siden, de overhovedet har været på skolen, nogle gange har jeg følt, at de havde en helt anden agenda end at tjene skolen bedst muligt lige nu«.

Er du blevet offer for en bestyrelse, der gerne vil vise sig handlekraftig i en tid, hvor debatten om seksuelle krænkelser fylder meget?

»Nej, sådan føler jeg det ikke. Jeg sympatiserer sådan set med bestyrelsens ønske om en 'frisk start'. Men jeg kan da godt være bekymret for, at MeToo-bevægelsen i sit møde med den hvide øvre middelklasse er gledet direkte ind i den kompetitive stemning, som i forvejen præger det litterære miljø i Danmark, i stedet for at handle om åbenlys uret i samfundet, som MeToo gjorde i begyndelsen i USA, hvor det jo i øvrigt ikke kun var seksuel krænkelse der var i fokus«.

»Jeg mener MeToo har potentiale til at være en meget positiv kraft i samfundet. Ja, dette at vi lægger frem, hvor vi er skrøbelige, hvor vi bliver presset og selvfølgelig også, hvor der er begået uret imod os. Vi skal simpelthen blive bedre til at sætte os ind i hinandens følelser og tage ansvar for hinanden«.