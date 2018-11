Ny forskning: Efterkommere af danske udvandrere taler imponerende godt dansk ude på pampaen

Også medier som Facebook og Skype sikrer kontakten til dansktalende slægtninge i Danmark. Og nogle fortæller – ifølge forskerne ikke uden stolthed – at de også løser danske krydsogtværser.

At pille sten

Både i Canada og i USA er det danske sprog forsvundet i løbet af første eller anden generation, med undtagelse af den lille by New Denmark på østkysten. Byen blev grundlagt af danske familier i 1872, der efter invitation fra den canadiske regering slog sig ned for at dyrke jorden. I modsætning til de danskere, der udvandrede til USA, blev de stort set alle sammen boende i det samme område. Det betød, at dansk blev holdt ved lige på en helt anden måde end i resten af Nordamerika. Og så kom der endnu en udvandringsbølge omkring 1930, præcis to generationer efter at de første danskere bosatte sig.

»Typisk går sprog tabt efter 2-3 generationer, så det er nok den anden bølge, der har sikret overlevelsen. I New Denmark har der også været en stolthed over og en viden om de første familier. 100 år efter de første danskere bosatte sig, bliver der stadig fortalt om de første hårde vintre, og hvordan de overlevede. Og så har der været en etnisk og kulturel bevidsthed med danske navne, institutioner, dansk kirke og et lille museum med en udstilling om de første indvandrere«, siger Karoline Kühl.

I New Denmark er det nærmest, som om det danske sprog har været opbevaret i en dybfryser de seneste 100 år. Her har dialektale træk overlevet, længe efter at de er forsvundet i Danmark.

I den lille canadiske by taler man eksempelvis stadig om at ’pille’ jordbær, sten og kartofler i stedet for at samle eller høste dem. Det er sjællandsk landbrugsdialekt, som for længst er forsvundet herhjemme. Og mens vi i Danmark siger ’vores’ om alting, bøjer danskcanadierne det og siger ’vor mor’ og ’vort barn’.

»Og så siger de: »Jeg plejede van at dyrke kartofler«, som er den gamle danske form at ’pleje’. Det er ældre dansk, som er forsvundet i Danmark. I New Denmark er der en del eksempler på det, vi kalder dybfryserdansk, altså udtryk, der er gået i glemmebogen herhjemme, men som udvandrerne har holdt fast i. Eksempelvis siger en del af dem ’kanske’ i stedet for ’måske’«, siger Karoline Kühl.

Sprogforskerne har optagelser af 39 talere af New Denmark-dansk fra 1982 og 1998, som stort set alle har været beskæftiget inden for landbruget, særligt med kartoffelavl.

»Det har smittet af på deres dansk, så man næsten kan tale om et kartoffelavlerdansk. Der er en række landbrugsord, de har overtaget fra engelsk og fordansket. Eksempelvis siger de, at de ’rejser kartofler’ i stedet for at dyrke dem, det kommer af det engelske raise. Og de ’digger’ kartofler op med en ’kartoffeldigger’«, siger Karoline Kühl.

Hakkende og langsomt

Både i New Denmark i Canada og i de danskargentinske samfund i Argentina er dansk voldsomt på retur. Sproget bruges i dag kun i begrænset omfang, og selv om børnene forstår en del dansk, lærer de det ikke længere og taler det heller ikke, fortæller Karoline Kühl.