Forfatter brugte honeytrap i bog, hvor han udpeger ny mistænkt til mordet på Olof Palme Bogen 'Stieg Larssons arv' fremsætter en ny, mulig forklaring til mordet på den svenske statsminister i 1986.

En ny bog hævder at have nøglen til mordet på Olof Palme og udpeger en ny mistænkt i sagen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Bogen ’Stieg Larssons arv - Nøglen til Palmemordet’, der er skrevet af Jan Stocklassa, fremsætter en ny, mulig forklaring på det uopklarede mord på den svenske statsminister Olof Palme i 1986.

Bogen har været otte år undervejs og udkommer i 50 lande. De nye oplysninger i bogen er blevet videregivet til politiet.

Den baserer sig blandt andet på journalist og succesforfatter Stieg Larssons research. Han arbejdede frem til sin død i 2004 ihærdigt på at løse Palme-mordet.

I jagten på en opklaring på det uløste mord har Stocklassa fået adgang til Stieg Larssons arkiv fyldt med papirer om den svenske højrefløj, som befinder sig på en hemmelig adresse.

Stieg Larsson, der er kendt for Millennium-trilogien, har tidligere været en af Sveriges fremmeste researchere om højrefløjen i landet.

I en tid før internettet brugte han langsommelige metoder. Eksempelvis infiltrationer, observationer af møder og sammenholdelse af postboksnumre til at kortlægge, hvem der var en del af den ekstreme højrefløj.

Kontroversiel metode til research

Der eksisterede dengang et udbredt had mod den socialdemokratiske Olof Palme på den yderste svenske højrefløj.

En af de mest fremtrædende Palme-hadere var den nu afdøde læge Alf Enerström som skrev både bøger, artikler og annoncer mod Palme.

Efter drabet på Palme sagde han til politiet, at man havde gjort både Gud og Sverige en tjeneste ved at dræbe Palme.

En anden fremtrædende figur på højrefløjen dengang var en ung mand, der kaldte sig Rickard, som arbejdede for Enerström i 15 til 18 år.

Ifølge Stocklassas bog har Rickard sandsynligvis været på gerningsstedet og muligvis været den, der skød Palme.

Derudover har Enerström, som havde stor indflydelse på Rickard, også muligvis været på gerningsstedet, lyder det i bogen.

Stocklassa har selv foretaget nye interview, udført elektronisk overvågning og hemmelige optagelser.

Derudover har han i samarbejde med en kvindelig amerikansk journalist benyttet sig af »en slags honeytrap og infiltration« for at samle nye informationer fra Rickard selv.

Konkret betød det, at en tjekkisk kvinde, i bogen kaldt for Lida, tog kontakt til Rickard og mødtes med ham over flere dage udstyret med mikrofoner og skjult kamera.

Rickard afslører over for Lida et stort had til Palme, og han fortæller, at han blev overvåget og afhørt to gange i sagen. En konkret tilståelse giver han dog på ingen måde.

Forfatteren Stocklass forsvarer honeytrap-metoden med, at Palme-mordet har ’stor almen interesse’, skriver Jyllands-Posten.

Ritzau/kultur@pol.dk