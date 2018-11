Sprognævnets direktør siger nej til at flytte til Bogense: »Jeg kan ikke løse opgaven tilfredsstillende som pendler« Sabine Kirchmeier bliver i Sprognævnet til 1. april 2019, men derefter tager en ny leder over. Sprognævnet søger fem nye medarbejdere på grund af flytningen til Odense.

Et halveret sprognævn i nye omgivelser: Det er en krævende opgave og nye udfordringer, Sprognævnet står overfor, og den bliver ikke lettere af, at også direktøren gennem 12 år, Sabine Kirchmeier, har sagt op.

Hun understreger dog, at hun bliver til 1. april 2019, netop for at være til stede og hjælpe nævnet på plads i overgangsfasen, men hun vil ikke flytte med til Fyn.

»Når det drejer sig om opbygningen af en ny organisation, er man efter min vurdering nødt til at være mere til stede, end jeg ville kunne være som pendler«, siger Sabine Kirchmeier.

5 medarbejdere ud af 12 er blevet opsagt i forbindelse med regeringens beslutning om, at Sprognævnet skal flytte fra Frederiksberg til Bogense. Det sker som konsekvens af, at de ikke ønsker at fortsætte på de nye vilkår.



Den statslige forskningsinstitution, der har til opgave at følge sprogets udvikling, udgive retskrivningsordbogen og rådgive om det danske sprog, har holdt til i Københavns-området siden oprettelsen for over 60 år siden, og kravet om geografisk flytning har vakt ballade. Blandt andet har det været diskuteret, om man bare er forkælet, hvis man ikke vil flytte, men Sabine Kirchmeier afviser, både på egne og medarbejdernes vegne:

»Tværtimod! Jeg er ked af den diskussion. Alle i Sprognævnet vil gerne skabe en så god overgang som muligt«, siger hun.

»Jeg fratræder først den 1. april næste år, og som det fremgår af stillingsopslaget, håber vi, at en ny direktør kan tiltræde 1. februar, så der bliver god tid til overdragelse«.

’Stor opbakning fra alle sider’

Sabine Kirchmeier understreger, at også medarbejderne gør, hvad de kan i overgangsfasen:

»Det er indgribende i ens liv, at ens arbejdsplads forsvinder langt ud i horisonten, og at man skal bruge 5 timer hver dag på bare at komme frem og tilbage«.



Medarbejderne kan stå forskellige steder i livet og have alverdens grunde til ikke at ville eller kunne flytte med, betoner hun.

»Jeg synes ikke, at man kan bebrejde nogen noget. Man skulle snarere rose dem for, at de bliver og knokler videre for at det skal gå så godt som muligt«.

Sabine Kirchmeier læger også vægt på, at syv medarbejdere har valgt at pendle til Fyn, så der vil være nogen til at oplære de nye medarbejdere:

»Det er en svær situation at stå i med så meget nyt, og det betyder meget, at der trods alt er nogen, der kan føre nævnet videre. Sprognævnet betyder meget for alle, og selv om flytningen er en kæmpeomvæltning for dem, hænger de på, så godt de kan«.

Sabine Kirchmeier har tidligere sagt, at det bliver svært at finde kvalificeret videnskabelig arbejdskraft i Bogense:

»Men der er stor opbakning fra alle sider til, at nævnet skal komme til at fungere godt i Bogense«, siger hun.

Blandt andet holder Sprognævnet møder med Bogense Kommune og Syddansk Universitet for at etablere et godt samarbejde om nye forskningsprojekter og om rekruttering af nye medarbejdere.

»Og Kulturministeriet har sørget for, at vi har et fornuftigt økonomisk fundament, så vi kan få en god start«, siger Sabine Kirchmeier.

En af Sprognævnets fremtidige opgaver ud over kerneopgaverne at følge med i, hvordan robotter og taleassistenter håndterer det danske sprog.