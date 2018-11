SPOILERALERT Folkene bag 'House of Cards' forklarer Claires sidste chokerende scene Den endegyldige afslutning på den populære Netflix-serie 'House of Cards' deler de mange fans. Nu forklarer showrunnerne, hvorfor det sluttede, som det gjorde.

SPOILERALERT - følgende afslører slutningen på den sidste sæson af Netflix-serien ’House of Cards’.

Serier. Efter store kreative udfordringer, en fyring af hovedrolleindehaveren og en virkelighed, der måske har overhalet det magtbegærlige dramaturgiske omdrejningspunkt, er serien ’House of Cards’ nu endegyldigt afsluttet.

Og efter rulleteksterne er løbet over skærmen i ottende afsnit af sjette sæson, er seriens fans splittede.

For var det virkelig den rigtige slutning?

Melissa James Gibson

Skulle højgravide Claire Underwood absolut dræbe Doug med en brevåbner? Og gav det mening, at det var Doug, der dræbte Francis? For at »beskytte hans eftermæle«? Og hvad med den der atomkrig?

Indiewires anmelder kalder afslutningen for »latterlig« og skriver, at det lader til, at Netflix er gået mere op i at skabe indhold for indholdets skyld end for at give serien en ordentlig afslutning. Vanity Fair skriver, at »korthuset falder sammen« med en afslutning, der virker »ubeslutsom« og »tilfældig«. Vox mener, at den sidste scene er et bevis på, at serien i virkeligheden aldrig har haft noget at sige.

I et interview med Entertainment Weekly tager de to showrunnere på serien, Frank Pugliese og Melissa James Gibson, nu bladet fra munden og fortæller, hvorfor de synes, at kabalen alligevel går op.

Et spejl af seriens åbning

For det første siger de, at det var et bevidst valg med en åben slutning.

»Ultimativt er serien ikke slut, før seerne har forestillet sig, hvad der sker efter den sidste scene. Så det var et valg«, siger Frank Pugliese.

Og så ville de på en måde gerne mime den allerførste scene i serien, hvor Frank nådigt tager livet af en såret hund.

»Der kiggede Francis os i øjnene og startede det forhold med os. Og på samme måde er der det blik, som Claire giver til slut. Forhåbentlig siger det noget om hele rejsen og omkostningerne for ambitionen og kompromisløsheden«, siger Melissa James Gibson.

Selv om det ikke var bestemt fra starten, at Doug skulle dø, var der ingen tvivl om, at det skulle slutte med ham og Claire.

»Det er de to, der ved mest. Det er de to, der har været med længst, og på en mærkelig måde er det også de to, der på det her tidspunkt er mest intime«, siger Gibson.

Hvordan serien oprindeligt skulle være afsluttet, hvis Kevin Spacey havde været med, vil de to showrunnere ikke ud med. Der var mange muligheder, men intet lå fast, siger de.