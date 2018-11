S lover at køre grønthøsteren på kulturområdet i garage ... næsten De udskældte grønthøsterbesparelser på 2 pct. på de statsstøttede kulturinstitutioner ryger ned på en halv pct., hvis Socialdemokraterne får regeringsmagten, lover partiet. DF vil skrotte grønthøsteren helt.

Socialdemokratiet lover nu at skære den udskældte grønthøsterbesparelse på landets statsstøttede kulturinstitutioner ned til en fjerdedel, hvis partiet får regeringsmagten efter næste valg.

Det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 procent om året skal falde til et sparekrav på en halv procent fra 2022, hvilket svarer til sparekravet under den seneste socialdemokratiske regering under Helle Thorning-Schmidt.

»Vi sender nu et klart signal til kulturlivet om, at når der kommer et regeringsskifte, fjerner vi halvandet procentpoint af omprioriteringsbidraget. Besparelserne siden 2016 er samlet løbet op i 539 millioner kroner, og det har forringet kunst- og kulturtilbuddene til borgerne og svækket institutionerne«, siger partiets kulturordfører og næstformand, Mogens Jensen.

Alle statsstøttede kulturinstitutioner har været pålagt det omstridte 2-procentskrav siden 2016. Det har ført til større fyringsrunder og bortskæringer af tilbud på store kulturinstitutioner som Nationalmuseet, Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet. Senest har Nationalmuseet i oktober meddelt 34 medarbejdere, at de vil blive fyret. Samtidig har museet besluttet at nedlægge udstillingsstedet Brede Værk, og at museet fremover ikke vil indsamle og forske i industrialiseringen af Danmark.

»Det kan ikke nytte, at de store statslige kulturinstitutioner får forringet driften så meget, at man må fjerne hele områder som industrihistorien på Nationalmuseet og skære i åbningstiderne«, siger Mogens Jensen.

Partiet mener, at det kan undgås, hvis de statslige kulturinstitutioner kun skal bidrage med en halv procent af driften årligt, som til forskel fra i dag skal blive på kulturområdet til nye initiativer eller særlige satsninger.

I årene 2016 til 2018 er de årlige besparelser på kulturen blevet trukket helt ud af kulturområdet og brugt på det blå flertals øvrige politiske prioriteringer. V-LA-K-regeringen vil dog fra og med 2019 begynde at føre penge tilbage til kulturen igen, lyder det i forslaget til næste års finanslov. I alt 504 millioner kroner fra 2019 til 2022. Det beløb vil Socialdemokraterne fastholde og så lægge ekstra 100 millioner kroner oveni, som skal bruges på kulturprojekter målrettet den tredjedel af danskerne, der stort set aldrig bruger landets kulturinstitutioner.

»De skal bruges på at bryde den sociale arv på kulturområdet og skal have fokus på børn«, siger Mogens Jensen.

Hvorfor vælger I ikke at skære omprioriteringsbidraget ned til en halv procent med det samme, hvis I overtager ansvaret?

»Vi er nødt til at lave en gradvis indfasning, fordi regeringen allerede har lovet nogle institutioner ekstra penge i 2019. Dem kan vi ikke tage fra dem igen. Men det kan godt være, at vi laver en gradvis indfasning hurtigere end 2022«, siger Mogens Jensen.

Ifølge Socialdemokratiets ordfører vil det såkaldte økonomiske råderum i 2022 levne mulighed for at skåne kulturen, også efter at partiets øvrige forslag på velfærdsområdet er gennemført.

Regeringen vil derimod fastholde det årlige omprioriteringsbidrag på 2 procent også efter 2022, men lover til den tid at føre alle pengene tilbage til kulturlivet til nye initiativer eller satsninger, som Folketinget finder vigtige.

På Det Kgl. Bibliotek siger direktør Svend Larsen, at det vil have stor betydning for biblioteket, hvis det fra 2022 kun bliver pålagt et omprioriteringsbidrag på en halv procent frem for 2 procent.



»0,5 procent svarer til 2,7 millioner kroner hos os, og det er et fornuftigt pres at lægge på os for at effektivisere. 2 procent svarer til en årlig besparelse på 11 millioner kroner, og så har vi meget svært ved at få tingene til at hænge sammen«, siger Svend Larsen.