Unge franskmænd får gratis adgang til kulturoplevelser for tusindvis af kroner Franskmænd på 18 år får fra næste år 3.750 kroner til alt fra teater, festivaler og Spotify.

Yasmina Ben Saïd bruger mange penge på musik og især på musikfestivaler, indrømmer hun med et stort grin, mens hun i selskab med en gruppe venner indtager en solid menu på Burger King i Rue Boëtie bag ved Champs-Élysées, hvor de udnytter en ekstra fridag i anledning af en lærerstrejke til at møde et par venner fra provinsen.

Hun kunne godt bruge flere penge alene til musik, men forældrene holder igen, og med studentereksamen ventende forude er der ikke tid til bare et lille job. Men nu er der håb forude for 17-årige Yasmina og hendes venner, for regeringen er på vej med et såkaldt kulturpas på 500 euro (3.750 kroner) til alle 18-årige.

Fakta Flere tilbud Alle 18-årige får tilbud om appen. Det er uvist, hvor længe de kan bruge pengene. Der er også usikkerhed om private aktørers deltagelse i finansieringen. Regeringen vil muligvis lægge loft over penge til forbrug af digitale tjenester. Regningen bliver på godt 3 milliarder kroner om året.

Der er tale om en geolokaliseret app, som gør det muligt for de 18-årige at finde kulturtilbud, som spænder fra biograffilm, teater, musik, teaterbesøg, musikundervisning og – i begrænset omfang – abonnement på streamingtjenester. Regningen bliver på godt 3 milliarder kroner om året, og det er stadig uvist, hvor stor del af den mediebranchen, forlag og giganter som Google og Facebook er rede til at dele med staten.

Yasmina glæder sig til det nye tilbud, som ifølge regeringen skal fungere som en introduktion til kulturlivet og skærpe de unge franskmænds appetit på film, bøger, musik og teater.

»Målet er at nedbryde de eksisterende sociale og økonomiske barrierer, når det handler om adgang til kulturen«, sagde den netop afgående kulturminister Françoise Nyssen ved introduktionen af initiativet, som var en del af præsident Emmanuel Macrons valgløfter i 2016.

Yasmina ved allerede, hvad hun vil bruge en del af de 500 euro på:

»Det bliver nok til en festival mere end normalt. Måske en af de store som Les Eurockéennes oppe i Belfort«, siger hun med henvisning til en af største europæiske festivaler oppe i det nordøstlige Frankrig. »Men jeg supplerer måske med en bog eller tre«, lyder det artigt fra hende.

Rundt om bordet er der enighed om, at ideen er fremragende, selv om 18-årige Robert, som vil forsøge sig på lægestudiet, er skeptisk.

»De fleste vil bare bruge penge på det, de laver nu. Hvis de spiller computerspil hele natten, vil de bruge penge på et eller to til. Og er det statens opgave at finansiere abonnementer på Netflix, når man samtidig gør det sværere for de unge at få adgang til universiteter og andre uddannelser« spørger Robert, der definerer sig selv som politisk aktiv.

Stop ’kulturelt snobberi’

Vennerne omkring bordet kan sagtens følge ham, men Carmen Laurent, der hjælper til i en butik ti timer om ugen, ser alligevel positivt på regeringens initiativ.

»Jeg har tit haft lyst til at opleve en forestilling i operaen – bare for at prøve det. Men en ordentlig plads er så dyr, at jeg indtil nu har holdt mig tilbage«, siger Carmen, som gerne vil bruge en del af beløbet på kulturpasset til operaen.

Netop nu kan mindre grupper af unge i fire amter, fra Seine-Saint-Denis uden for Paris til Guyane i Sydamerika, søge om at være forsøgskaniner i de kommende uger og med begrænsede muligheder.

Hvis alt går som planlagt, kommer systemet op at køre i løbet af 2019.

Den tekniske side af sagen er ikke kompliceret. Brugerne kan takket være geolokaliseringen nemt vælge lokale tilbud og aktiviteter uden for lokalområdet, og museer, butikker, streamingtjenester, festivaler osv., som deltager i kulturpasset, bliver betalt for deres ydelser direkte via appen.

Erfaringer fra et tilsvarende initiativ i Italien viser, at der bliver masser af tilbud at vælge imellem, og Françoise Nyssen, der er vendt tilbage til posten som ejer og direktør for det succesrige forlag Actes Sud, har igen og igen understreget, at kulturpasset skal have et bredt sigte og være det modsatte af kulturelt ’snobberi’.